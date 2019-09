Konfederacja Wolność i Niepodległość opowiedziała się przeciwko przymusowemu szczepieniu dzieci i pozostawieniu tej decyzji rodzicom. Liderzy Konfederacji podkreślili, że nie wypowiadają się w sprawie "skuteczności jakichkolwiek terapii", natomiast opowiadają się za "wolnością wyboru".

"Jeżeli państwo może nam dzieci szczepić, to jutro może nam dzieci zabić. Tu chodzi o sprawy podstawowe, o to, czym różni się człowiek od bydlęcia. Bydlę można zaszczepić bez pytania go o zgodę, a człowieka nie. I dzieci należą do rodziców" - oświadczył prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie.

"Polska jest krajem, który wymusza szczepienia"

Liderka Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP Justyna Socha przypomniała, że organizacja zawarła z KW Konfederacja Wolność i Niepodległość porozumienie, na podstawie którego osoby reprezentujące ruch startują w wyborach do Sejmu z większości okręgów wyborczych z siódmego miejsca na listach. Ona sama startuje z "siódemki" w Poznaniu.

"Są to czasem rodzice dzieci poszkodowanych na skutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych" - podkreśliła. Socha stwierdziła, że Polska jest krajem, który "wymusza szczepienia, ale nie przewiduje odszkodowań za powikłania poszczepienne, chociaż takie fundusze funkcjonują od lat 60. w 14 krajach Europy". Zwróciła też uwagę, że 20 państw europejskich "nie wymusza szczepień, które są tam dobrowolne".

"Na naszych listach są też osoby o zawodzie medycznym, są zarówno rodzice, jak i dziadkowie. Nasze postulaty są opisane w projekcie obywatelskim, który miałam przyjemność przestawiać w zeszłym roku Sejmowi. Został on jednak odrzucony. Teraz łącznie z kampanią wyborczą zbieramy też podpisy pod projektem o nazwie "Bezpieczne szczepienia"" - powiedziała Socha.

Podkreśliła, że działacze STOP NOP nie są "antyszczepionkowcami". "Jesteśmy za rodziną, za dziećmi za przejrzystością rządu, za badaniami, za nauką, za bezpieczeństwem polskich dzieci" - oświadczyła.

Piotr Jawornik, który startuje z łódzkiej listy Konfederacji, dodał, że "zdrowe życie" jest jednym z punktów programowych Konfederacji, który reprezentuje także postulaty STOP NOP, o które ruch zabiega od wielu lat.

"Zdrowe życie, to zwiększenie kontroli nad bezpieczeństwem żywności na co zwróciła ostatnio uwagę Najwyższa Izba Kontroli, to zwiększenie nadzoru kontroli nad produktami farmaceutycznymi to zwiększenie kontroli nad szczepieniami" - podkreślił Jawornik.

"Opowiadamy się tylko za wolnością wyboru"

Reżyser i publicysta Grzegorz Braun oświadczył, że Konfederacja "z dumą i radością wita na swoich listach tych, którzy od lat opowiadają się za wolnością wyboru w dziedzinie terapii medycznych, środków farmaceutycznych".

"Nie chcemy, żeby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej był centralnym ośrodkiem lobbingu koncernów farmaceutycznych, Nie chcemy, żeby Rzeczpospolita Polska z woli najwyższych dziś przedstawicieli narodu była terytorium eksperymentu medycznego na polskich dzieciach" - oświadczył Braun.

Dodał, że Konfederacja nie wypowiada się w sprawie "skuteczności jakichkolwiek terapii, jakichkolwiek farmaceutyków". "My opowiadamy się tylko za wolnością wyboru. Konfederacja stoi twardo na gruncie poszanowania praw rodzicielskich, to rodzice mają decydować o tym, jak i czy w ogóle ich dzieci korzystać będą z rekomendowanych przez kogokolwiek terapii medycznych" - powiedział.