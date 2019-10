Janusz Korwin-Mikke zapowiadał, że jeśli Konfederacji nie uda się zdobyć 15 mandatów, potrzebnych do założenia klubu poselskiego, jego partia i Narodowcy założą dwa osobne koła poselskie. Na wtorkowej konferencji prasowej, wbrew jego wcześniejszym słowom, liderzy Konfederacji ogłosili, że koło będzie jedno. "Pracujemy razem" - ogłosił Robert Winnicki.

Zdjęcie "Pracujemy razem" - ogłosił Robert Winnicki /Piotr Nowak /PAP

W poniedziałek prezes partii KORWiN i jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość Janusz Korwin-Mikke powiedział w telewizji wRealu24, że jeśli jego komitet wyborczy wprowadzi do Sejmu 15 posłów, to - jak mówił - "pewnie założymy wspólny klub". "Jeśli mniej, to pewnie będą to dwa, osobne koła poselskie" - mówił.

Reklama

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, liderzy Konfederacji podziękowali wyborcom, dzięki którym w Sejmie będzie ich reprezentowało 11 posłów: Krzysztof Bosak, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Konrad Berkowicz, Robert Winnicki, Dobromir Sośnierz, Jakub Kulesza, Artur Dziambor, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak i Krystian Kamiński.

"Jesteśmy tutaj razem: Wolność, KORWiN, Ruch Narodowy, KORONA-Konfederacja Korony Polskiej, Krzysztof Tołwiński, producenci rolno-spożywczy. Serce ruchu ludowego bije dzisiaj w Konfederacji. Bardzo się cieszymy, że ten sztandar, tak wysoko podniesiony, udało nam się utrzymać, mimo naporu, mimo przeciwności" - oświadczył lider Konfederacji i założyciel KORONY Grzegorz Braun.

Szef koła poselskiego Konfederacji Jakub Kulesza mówił, że 11 posłów, których udało się wprowadzić do Sejmu, to będzie "najlepsza drużyna piłkarska na świecie". "Drużyna, która będzie miała podzielone zadania, gdzie będziemy w stanie realizować nasze punkty programowe w odpowiedni sposób, korzystając z tych narzędzi politycznych, jakie daje obecność w Sejmie" - zaznaczył.

Pytany, czy przedstawiciele Konfederacji w Sejmie będą skupieni w jednym kole poselskim, Kulesza przyznał, że "sytuacja w Sejmie jest na tyle ciekawa, że jedno koło ma mniej czasu na wypowiedzi, niż dwa koła". "Pamiętam, jak byłem w klubie Kukiz'15, gdzie Paweł Kukiz w pewnym momencie rozważał założenie dwóch klubów, czy czterech kół, ale to były rozważania czysto teoretyczne. Jedno jest pewne - 1 mln 250 tys. Polaków głosowało na Konfederację i oczekują od nas po prostu Konfederacji, tego, że Konfederacja będzie ich reprezentowała w Sejmie" - oświadczył.

"Pracujemy razem" - zadeklarował prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki. Podkreślił, że Konfederacja "będzie pracować na rzecz polskiego interesu narodowego, na rzecz nowoczesnego państwa i tradycyjnych wartości".