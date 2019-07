"PSL-Koalicja Polska buduje umiarkowane centrum" - powiedział dziś w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców. "To jedyne ugrupowanie w centrum" - przekonywał.

"Dobrze, że rozważania na temat koalicji opozycji zakończyły się. Szkoda, że starsza lewica - SLD, nie porozumiała się z nowszą lewicą - PO-KO" - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Ludowcy są zadowoleni, że mogą budować umiarkowane centrum - racjonalną propozycję dla Polaków" - dodał.

"Radykałów z prawicy nie zatrzymają radykałowie z lewicy"

Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował w czwartek, że PO idzie do jesiennych wyborów parlamentarnych pod szyldem Koalicji Obywatelskiej bez PSL i SLD. 20 proc. miejsc na listach KO mają otrzymać kandydaci "obywatelscy": społecznicy, eksperci i samorządowcy.

Kosiniak-Kamysz mówił na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że PSL-Koalicja Polska - która buduje blok centrowy - jest jedynym ugrupowaniem w centrum politycznym, które "nie chce pozwolić na rządy radykalnej prawicy". Jednocześnie zaznaczył, że ludowcy "nie zgadzają się na rewolucję obyczajową".

"Radykałów z prawicy nie zatrzymają radykałowie z lewicy. Może to zrobić tylko umiarkowane centrum" - stwierdził lider ludowców. Zadeklarował, że Stronnictwo zrobi wszystko, aby głos oddany na PSL, "był głosem decydującym".

"Szkoda, że po przedstawieniu przez PO liberalno-lewicowego programu w ubiegły weekend, nie doszło do porozumienia w bloku lewicowym. Starsza lewica, którą jest SLD, nie porozumiała się z tą trochę nowszą lewicą - z Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej. Nie doszło do porozumienia na lewej flance - szkoda, bo wszystko byłoby jasne" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył, wtedy byłaby jasność - byłyby dwa bloki: centrowy (PSL-Koalicja Polska) i lewicowy.

Zdaniem szefa PSL, dobrze, że "rozważania" na opozycji się zakończyły i "wszystko jest już jasne". Pytany, czy żałuje, że jego partia idzie do wyborów oddzielnie, zapewnił, że nie. "My jesteśmy szczęśliwi, że możemy budować naprawdę umiarkowane centrum - propozycję racjonalną dla naszych rodaków" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Prezes Stronnictwa - odnosząc się do zapowiedzi Schetyny, że 20 proc. miejsc na listach KO mają otrzymać m.in. samorządowcy - powiedział, że w PSL tradycją jest układanie list, na których znajdują się właśnie działacze samorządowi. "To nie jest rzecz nowa w polityce, my to ćwiczymy od 30 lat - nie w 20 proc. na listach, tylko co najmniej 50 proc., nie na piątym miejscu, tylko na pierwszym. Dzisiaj nikt Ameryki nie odkrył" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Zapowiedział również, że w sobotę odbędzie się pierwsze kampanijne wydarzenie PSL.

"Nie będziemy dokuczać, nie damy się sprowokować"

"Idziemy własną drogą, szanujemy wybory innych, i myślę, że nasz wyboru też powinien być uszanowany" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zapewnił, że ludowcy "nie chcą uszczknąć nikomu elektoratu" tylko chcą "pozyskiwać swój". "Szanujemy wszystkie decyzje na opozycji, my nie będziemy opozycji dokuczać, nie damy się też sprowokować czasem obraźliwym, czasem nieprawdziwym hasłom stosowanym wobec nas" - powiedział prezes PSL.

Na uwagę, że PSL nie chciał przystąpić do Koalicji Obywatelskiej - współtworzonej przez PO, Nowoczesną i Inicjatywę Polska - nie ze względu na to, że miała w niej uczestniczyć lewica, ale o "pazerność jeśli chodzi o miejsca na listach", Kosiniak-Kamysz odpowiedział: "gdybyśmy patrzyli na politykę tylko przez pryzmat dobrych miejsc (...) to byśmy byli w Koalicji Europejskiej do samego jej końca i marzyli o tym, aby trwała jak najdłużej, bo to jest pewne miejsce i pewne mandaty dla członków PSL".

"Ale my uważamy, że polityka bez wartości jest drogą donikąd, jest drogą na skróty, która prowadzi na manowce. Albo się ma swoje zasady, albo ma się swój program, swoje ideały, chce się budować racjonalne centrum, a nie liberalną lewicę" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"PO bardzo zmieniła kurs"

Odpowiadając na kolejne pytania prezes PSL stwierdził, że od czasu gdy PO rządziła wspólnie z PSL, Platforma "bardzo zmieniła kurs". "Wezwaliśmy do zmiany tego kierunku i do powrotu do korzeni, do deklaracji krakowskiej, ale był jeszcze większy skręt w lewo w ostatni weekend, kiedy ogłasza się liberalno-lewicowy program" - mówił. "Ten skręt w lewo następował po kolei, z roku na rok i dzisiaj naszym zdaniem został domknięty" - dodał.

"W wyborach europejskich mieliśmy wspólny cele (...), ale wyszły też różnice i my wyciągnęliśmy z tego wnioski. My za decyzje innych partii po prostu już się nie chcemy tłumaczyć w kolejnych wyborach" - podkreślił szef PSL.





Pomysł PO na wybory

Grzegorz Schetyna powiedział dziś, że Koalicja Obywatelska, czyli PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska, nie będą zawiązywać porozumień na poziomie partyjnym, a poszerzą swoje szeregi o pojedynczych polityków, samorządowców i działaczy, którzy "podzielają ich światopogląd i pomysł na Polskę". Więcej tutaj .



Tym samym odrzucono koalicję z SLD. Kilka dni temu Włodzimierz Czarzasty zapowiadał, że jeśli taką decyzję podejmie Grzegorz Schetyna, Sojusz zacznie tworzyć blok lewicowy. Więcej tutaj .



Kiedy do urn?

Prezydent nie podał jeszcze daty wyborów parlamentarnych. Wiadomo natomiast, że muszą się one odbyć między 13 października z 10 listopada. Wybierzemy wówczas 460 posłów i 100 senatorów.

