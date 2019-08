Kosiniak-Kamysz: Pełne listy wyborcze PSL w ciągu kilkunastu dni

W czwartek jeszcze nie będzie prezentacji list wyborczych PSL w jesiennych wyborach. Myślę, że jest to kwestia najbliższych kilku, kilkunastu dni - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że do Koalicji Polskiej wciąż przychodzą nowe osoby, które chcą z list PSL kandydować.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /Grzegorz Banaszak /Reporter

W czwartek zbiera się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL, który zajmie się listami wyborczymi w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Kosiniak-Kamysz powiedział w czwartek, że głównym tematem NKW jest przygotowanie do kampanii wyborczej. "Jesteśmy w finalnej fazie przygotowania list wyborczych, więc będzie podsumowanie tego etapu, analiza poszczególnych okręgów wyborczych i to jest głównym temat dzisiejszego posiedzenia NKW" - podkreślił lider PSL.

Dopytywany, czy po NKW będą ogłoszone pełne listy PSL w jesiennych wyborach Kosiniak-Kamysz odparł, że w czwartek nie będzie prezentacji list wyborczych. "Jeszcze nie ma ogłoszonego terminu wyborów. Myślę, że to jest kwestia najbliższych kilku, kilkunastu dni, kiedy te pełne listy będą znane" - poinformował szef ludowców.

Lider PSL: Rozmowy z Kukiz'15 trwają

Dodał, że do Koalicji Polskiej wciąż przychodzą nowe osoby. "Chcą z nami kandydować, więc to jest ta przestrzeń otwarta. To jest ten czas na gromadzanie wokół siebie ludzi o wspólnej idei, wspólnych wartościach, budowania racjonalnego umiarkowanego centrum. PSL to jedyna partia, która jest w centrum politycznym, bo wszystkie inne są albo po prawo, albo po lewo stronie. My jesteśmy umiarkowani, jesteśmy po środku" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Dopytywany, czy PSL zakończyło już rozmowy z liderem Kukiz'15 Pawłem Kukizem szef ludowców odparł: "Nie zakończyliśmy i nie zakończymy ich, bo będziemy rozmawiać mam nadzieję do końca świata i o jeden dzień dłużej". "To jest istota polityki, że się rozmawia, prowadzi dialog, a nie prowadzi wojny - my taką politykę wyznajemy" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że PSL i Kukiz'15 łączą wspólne poglądy na wiele spraw dotyczących programu. "Czy to 'Emerytura bez podatku', czy sprawa niższego ZUS-u dla przedsiębiorców, o które my postulujemy, i część zmian, które proponuje Kukiz'15, czyli dnia referendalnego - to są bliskie tematy i to nas na pewno łączy".