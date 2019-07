W ciągu 24 godzin rozstrzygniemy ostateczną formułę startu Koalicji Polskiej - powiedział we wtorek poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski. Jak dodał, liczy, że we wtorek sfinalizowane zostaną rozmowy z Kukiz'15. Zaznaczył też, że jest zbudowany rozmowami z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Zgorzelski był pytany w TVP 1, czy Koalicję Polską tworzy obecnie tylko PSL, czy też jest to szersze porozumienie. "Wśród nas są przedsiębiorcy, gospodarze, nie tylko ci, którzy są beneficjentami 500 plus, ale także ci, którzy na to 500 plus ciężko pracują: gospodarze, rolnicy, ale także wiele środowisk politycznych" - odpowiedział.





Kto w Koalicji Polskiej?

"W ciągu 24 godzin rozstrzygniemy ostateczną formułę, bo Koalicja Polska jest faktem, ale jeżeli chodzi o podmioty, które się do nas dopisują, jest ich każdego dnia coraz więcej. Od tych mniejszych typu: Unia Europejskich Demokratów, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Demokratyczne, ale także bardzo zaawansowane rozmowy z Kukiz'15, które myślę w dniu dzisiejszym sfinalizujemy, czy też z Bezpartyjnymi Samorządowcami" - powiedział.

Polityk PSL stwierdził, że jest zbudowany rozmowami z Kukiz'15 i Bezpartyjnymi Samorządowcami. "Oni akceptują nasz sztandarowy projekt emerytura bez podatku, żeby Polacy nie musieli do końca życia płacić tego haraczu, bo już się napracowali. My bardzo pozytywnie podchodzimy do przynajmniej trzech projektów Pawła Kukiza" - dodał. Wśród projektów Kukiz'15 wymienił m.in. wprowadzenie ordynacji mieszanej czy powołanie instytucji sędziego pokoju.

Zgorzelski powiedział, że nie chce włączać do PSL ruchu Kukiz'15.

Jak poinformował lider Bezpartyjnych Samorządowców, prezydent Lubina Robert Raczyński, na wtorek zaplanowane jest spotkania pełnomocników Bezpartyjnych Samorządowców z całej Polski, którzy omówią propozycje, które otrzymaliśmy od PSL i od Pawła Kukiza. "Poinformowaliśmy naszych towarzyszy politycznych: PSL i Pawła Kukiza, że decyzję podejmiemy we wtorek do wieczora" - dodał. We wtorek ma także dojść do spotkania przedstawicieli Bezpartyjnych Samorządowców i Kukiz'15.