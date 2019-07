Kto jeszcze wystartuje z list KO w Koszalinie? Nitras publikuje nazwiska

Posłowie PO Paweł Suski i Marek Hok są wśród osób, których nazwiska wymienił na Facebooku Sławomir Nitras jako tych, którzy z nim mają być na liście wyborczej KO do Sejmu z okręgu nr 40, obejmującym Koszalin. Sam poseł oficjalnie od wtorku otwiera tę listę.

Zdjęcie Sławomir Nitras /Andrzej Hulimka /Reporter

"Wróciłem. Cieszę się. To dla mnie zaszczyt przewodzić takiej liście" - napisał Nitras na facebooku i wymienił nazwiska siedmiu osób, które razem z nim miałyby wystartować w wyborach do Sejmu z okręgu nr 40.

Wśród wymienionych są sprawujący od lipca 2012 r. funkcję sekretarza miasta Koszalina Tomasz Czuczak oraz radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego z Darłowa Elżbieta Karlińska. To ta dwójka ma zająć kolejno drugie i trzecie miejsce na liście wyborczej.

Nitras wskazał także na obecnych posłów Pawła Suskiego i Marka Hoka. Na liście mieliby się znaleźć również koszalińska radna Barbara Grygorcewicz, radny z Białogardu Tomasz Strząbała i były burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas.

Liderów list wyborczych do Sejmu zaprezentowali po wtorkowym posiedzeniu zarządu PO przewodniczący ugrupowań współtworzących Koalicję Obywatelską: Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka. We wtorek do porozumienia przyłączyli się jeszcze Zieloni.

Schetyna zastrzegł, że listy wyborcze KO nie są jeszcze kompletne. 14 sierpnia zarząd ma kontynuować prace nad listami oraz zająć się listami kandydatów na senatorów. Na 17 sierpnia zaplanowane są posiedzenia rad krajowych ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską. "Zaakceptujemy wtedy całą konstrukcję i rozpoczniemy proces rejestracji koalicyjnego komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, a później zaczniemy zbierać podpisy" - zaznaczył we wtorek Schetyna.