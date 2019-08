26 sierpnia upłynął termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP. Łącznie do PKW wpłynęły 94 zawiadomienia. W efekcie ich rozpatrzenia PKW zarejestrowała w sumie 88 komitetów wyborczych.

Zdjęcie Państwowa Komisja Wyborcza /Mateusz Grochocki/East News /East News

57 spośród 88 zarejestrowanych komitetów wyborczych to komitety wyborcze wyborców, 30 - komitety wyborcze partii politycznych, a jeden - koalicyjny komitet wyborczy (Koalicja Obywatelska).

Reklama

Komitet wyborczy mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców.

Listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów komitety mogą zgłaszać do północy 3 września.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Pełna lista zarejestrowanych komitetów wyborczych

PKW ostatecznie zarejestrowała następujące komitety (kolejność przypadkowa):