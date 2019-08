"Kukiz i Kosiniak-Kamysz najwyżej w rankingach"

Startująca z list PSL-Koalicja Polska, Unia Europejskich Demokratów akceptuje warunki, jakie wobec list wyborczych PSL-KP miał Paweł Kukiz, choć może to oznaczać, że UED nie będzie miała "jedynki" w Krakowie - powiedział PAP wiceszef UED Jacek Protasiewicz.

Jak dodał, jego ugrupowanie spodziewa się na listach PSL-KP co najmniej pięciu pierwszych miejsc dla swoich liderów.

W czwartek liderzy Kukiz'15 Paweł Kukiz i PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu. Kandydaci Kukiz'15 będą startować z list komitetu PSL-Koalicja Polska.

Z informacji PAP wynika, że politycy Kukiz'15 mogą otrzymać 10-11 "jedynek" na listach PSL. Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz będzie "jedynką" na liście wyborczej w woj. opolskim. "Jedynką" na liście w Rzeszowie ma być wicemarszałek Sejmu z ramienia Kukiz'15 Stanisław Tyszka. Jedynkami Kukiz'15 z list PSL-KP mają być też: w Toruniu - poseł Paweł Szramka, w Koszalinie - poseł Stefan Romecki, w Koninie młody poseł, który niegdyś był w PiS Łukasz Rzepecki, w Gdańsku lub w Elblągu - poseł Andrzej Kobylarz, a w okręgu chrzanowskim - poseł Józef Brynkus.

Z kolei wiceszefowa klubu Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj ma otwierać listę w Krakowie, choć wcześniej "jedynka" na krakowskiej liście PSL-KP miała przypaść szefowej Unii Europejskich Demokratów (tworzących od dawna wspólny klub parlamentarny z PSL) Elżbiecie Bińczyckiej.

PAP zapytała o tę sprawę wiceszefa UED Jacka Protasiewicza. "Pani Bińczycka i ja w imieniu Unii Europejskich Demokratów prowadzimy negocjacje. Rozumiemy, że sprawa dla Pawła Kukiza jest pierwszorzędnej rangi i akceptujemy tę sytuację, nawet jeśli ma ona oznaczać, że pani Bińczycka nie będzie jedynką w Krakowie" - powiedział Protasiewicz.

Dodał, że Unia Europejskich Demokratów na listy PSL-KP rekomenduje kilkadziesiąt osób, ale "w kategoriach liderów list" UED myśli o pięciu osobach. To szefowa partii Elżbieta Bińczycka, wiceprzewodnicząca Anna Sporyszkiewicz, która mogłaby kandydować z Sosnowca, sam Protasiewicz, który ma być "jedynką" we Wrocławiu, Janusz Onyszkiewicz, a także syn byłego premiera Michał Mazowiecki. Jeżeli do Senatu nie starowałby Michał Kamiński, to UED oczekiwałby jedynki także dla niego (wówczas do Senatu mógłby startować np. Onyszkiewicz).

"Kukiz i Kosiniak-Kamysz najwyżej w rankingach"

Mimo strat, jakie poniosła UED, Protasiewicz uważa, że dzięki porozumieniu z Pawłem Kukizem lista PSL-KP zyska. "Uważam, że ta lista ma szanse uzyskać poparcie ponad 10 procent" - ocenił.

Jego zdaniem, PiS może stracić część wyborców w wyniku afery wokół Marka Kuchcińskiego, a wyborcy ci mogą przerzucić swoje poparcie na PSL-KP.

"Popis arogancji władzy na dwa miesiące przed wyborami może sprawić, że wielu ludzi o prawicowych poglądach będzie szukać alternatywy dla PiS. Ale tą alternatywą nie będzie Platforma, bo jest fundamentalną opozycją, antypisowską z krwi i kości, poza tym też ma swoje trupy w szafie. Niedawni sympatycy PiS jej więc nie poprą" - ocenił Protasiewicz.

"Tacy ludzie mają szansę odnaleźć w nas, w dużym stopniu dzięki obecności Pawła Kukiza, wygodną intelektualną alternatywę" - przekonywał.

W opinii Protasiewicza, dziś "większe znaczenie od szyldów partyjnych mają nazwiska i osobowości liderów". "Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz są najwyżej notowanymi politykami opozycji we wszelkich rankingach" - zauważył.