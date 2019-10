Adam Opałka, przewodniczący Rady Miasta Łańcuta, zrywał plakaty wyborcze Konfederacji, a potem ze złością i agresją zareagował na to, że jest nagrywany. Sprawą, o której czytamy w serwisie nowiny24.pl, zajmuje się policja.

Zdjęcie Kadr z zamieszczonego w sieci wideo /facebook.com

Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać, jak Adam Opałka stoi przy słupie ogłoszeniowym i ze złością zrywa plakaty wyborcze Konfederacji. "Co pan robisz? Telefon wywalić? Weź to wyrzuć!" - mówi później do mężczyzny, który rejestrował całą sytuację.



Reklama

Opałka jest przewodniczącym Rady Miasta Łańcuta, wybrany z list lokalnego komitetu "W trosce o Łańcut" i kierownikiem Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie - przypominają nowiny24.pl.

Do wydarzenia odniósł się na swoim profilu na Facebooku sam radny. "Pragnę wyjaśnić, iż w sobotę zareagowałem, widząc sytuację bezprawnego zaklejania przez komitet wyborczy na słupie ogłoszeniowym plakatów z wydarzeniem artystycznym 20 lecia Zespołu Pieśni i Tańca Mały Łańcut zespołu dziecięcego, który jest mi bardzo bliski" - napisał samorządowiec. "Niszczono pracę dzieci i wielu osób, przygotowujących ten koncert... Zareagowałem emocjonalnie, gdyż darzę ZPiT Mały Łańcut wielkim uczuciem" - przekazał.



Jak podają nowiny24.pl, policja zapoznała się z nagraniem zamieszczonym w internecie i wszczęła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.