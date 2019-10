"Poparłem i popieram PO, jako dziś jedyną zorganizowaną siłę polityczną, która ma szansę zawrócić z drogi szaleńców z PiS" - deklaruje Lech Wałęsa. Jeszcze we wtorek były prezydent prosił, by zwolnić go "z danego publicznie słowa, że będę głosował na PO".

Zdjęcie Lech Wałęsa / Radek Pietruszka /PAP

"Poparłem i popieram PO, jako dziś jedyną zorganizowaną siłę polityczną, która ma szansę zawrócić z drogi szaleńców z PiS. Nie atakowałem PO, natomiast wykazywałem jak doszło do popierania PiS. Widząc problemy PSL chciałem podać im pomoc. To są prawdziwe motywy moich poczynań" - napisał dziś Wałęsa na Twitterze.

Zdjęcie Wpis byłego prezydenta Lecha Wałęsy / Twitter

We wtorek Wałęsa deklarował poparcie dla prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Wobec ostatnich, prezentowanych wyników różnych sondaży; Proszę publicznie PO, o zwolnienie mnie z danego publicznie słowa, że będę głosował na PO. Chcę wesprzeć Kosiniaka-Kamysza!" - napisał.. Dodał, że nie może sobie wyobrazić, by "tak zdolny polityk jak Kosiniak-Kamysz, jak i ludzie wsi z 'Jego zorganizowania' nie mieli miejsca w parlamencie". Później skasował wpis.

Dwa dni wcześniej Wałęsa na konwencji Koalicji Obywatelskiej mówił: "Popieram was i będą na was głosował, nie widzę innej siły politycznej, która byłaby w stanie poprowadzić Polskę właściwie, z małymi mankamentami".