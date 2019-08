Lewica rejestruje komitet wyborczy. Czarzasty: Złożyliśmy dokumenty w PKW

W poniedziałek rano złożyliśmy w PKW dokumenty rejestrujące komitet wyborczy Lewicy - poinformował szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. Tego samego dnia na konferencji o godz. 13.00 Lewica przedstawi ok. 80 kandydatów do Senatu - podał.

Zdjęcie Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg /Jacek Dominski/ /Reporter

"Złożyliśmy godzinę temu w Państwowej Komisji Wyborczej do rejestracji komitet wyborczy" - powiedział Czarzasty w porannej rozmowie dla telewizji internetowej "Rzeczpospolitej".

Pytany, kto jest wśród kandydatów do Senatu, powiedział, że ujawni to na wspólnej konferencji Lewicy o godz. 13.00. Zaznaczył, że jest to ok. 80 osób. Zapewnił jednak, że jeśli będą prowadzone rozmowy o wspólnym starcie do Senatu - wzajemnym popieraniu kandydatów przez ugrupowania demokratyczne - to Lewica jest w stanie cofnąć te decyzje.

"W niedzielę podpisaliśmy porozumienie dotyczące pierwszych trzech nazwisk, we wszystkich okręgach wyborczych, jeśli chodzi o Sejm - to przedstawimy również w tym tygodniu" - zapowiedział Czarzasty.