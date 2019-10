Z inicjatywy "Dziennika Gazety Prawnej" liderzy czterech największych komitetów - minister zdrowia Łukasz Szumowski (z upoważnienia premiera Mateusza Morawieckiego), kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i szef sztabu wyborczego SLD Robert Biedroń - podpisali "Pakt dla Zdrowia 2030". W dokumencie zamieszczono priorytety zdrowotne na najbliższe lata.

Politycy podpisali się pod 11 punktami, za którymi, niezależnie od partyjnych podziałów, mają razem głosować - informuje "DGP". Są to w skrócie:

1. Podniesienie nakładów na zdrowie do średniej unijnej

2. Stworzenie Funduszu Opiekuńczego

3. Zwiększenie liczby miejsc dla studentów studiów medycznych. Zwiększenie nakładów na kształcenie.

4. Wprowadzenie personelu pomocniczego w szpitalach

5. Zwiększenie dostępności leków na choroby rzadkie

6. Wprowadzenie obowiązku badań profilaktycznych przy wykorzystaniu ogólnodostępnych zasobów

7. Gwarancja opieki stomatologicznej dla każdego dziecka

8. Wyższy standard szczepień dzieci

9. Dostosowanie działania szpitali do potrzeb zdrowotnych mieszkańców

10. Zwiększenie roli lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia

11. Wprowadzenie opieki środowiskowej (w miejscu zamieszkania) w psychiatrii dziecięcej.

Jak czytamy, negocjacje treści dokumentu trwały kilka miesięcy. Zdaniem ekspertów, wspólne stanowisko polityków różnych ugrupowań to szansa na to, by "po latach nawarstwiających się zaniedbań zdrowie stało się priorytetem".

