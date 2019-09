Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o naprawienie błędu w reformie edukacji, który spowodował przepełnienie szkół oraz wydłużenie zajęć lekcyjnych. Jej zdaniem polityka PiS w obszarze edukacji to krzywdzenie ludzi.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska /Piotr Nowak /PAP

"Jeśli nie potraficie naprawić tego błędu, to pozwólcie, że my go naprawimy, bo wiemy jak rozwiązać problem oświaty, aby była przyjazna" - podkreśliła we wtorek Kidawa-Błońska podczas briefingu prasowego w Radomiu.

"To, co jest w szkołach podstawowych, średnich to prawdziwy dramat. Nie może być tak, że ktoś wymyśla sobie reformy i nie liczy się z kosztami, jakie spotkają dzieci. Przecież dzieci są najważniejsze" - dodała Kidawa-Błońska.

Jak zaznaczyła, "tylko dlatego że Prawo i Sprawiedliwość nie słuchało opozycji, nie słuchało głosu nauczycieli, nie słuchało głosów samorządowców, nie słuchało rodziców, zgotowało dzieciom taki los". Politykę PiS w obszarze edukacji nazwała "krzywdzeniem ludzi".

W związku z reformą edukacji w pierwszych klasach szkół średnich będzie w tym roku więcej uczniów niż w latach ubiegłych - tzw. podwójny rocznik, czyli ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.