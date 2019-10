- Nie można jak za socjalizmu, centralistycznie, podejmować decyzji dotyczących m.in. przedsiębiorców - mówiła w środę Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). - Porozmawiajmy o Polsce, bo idzie pan w złym kierunku, Polska nie chce socjalizmu - zwróciła się do szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska /Jacek Dominski/ /Reporter

Nawiązując na konferencji prasowej w Kielcach do zapowiedzi rządu i PiS dotyczących podniesienia płacy minimalnej, kandydatka KO na premiera podkreśliła, że nie powinien o tym decydować prezes PiS Jarosław Kaczyński, gdyż "nigdy własnej firmy nie prowadził, nie brał kredytu na założenie firmy i nigdy nie stanął twarzą w twarz ze swoim pracownikiem, którego musiałby zwolnić tylko dlatego, że koszty pracy w jego zakładzie pracy są za wysokie".

"Chcemy, żeby przedsiębiorcy i pracownicy wspólnie pracowali, żeby gospodarka rozwijała się. Nie może być tak, jak za socjalizmu, że centralistycznie będzie decydowało się, kto w Polsce może być przedsiębiorcą, kto ma być nauczycielem, adwokatem, czy dziennikarzem" - powiedziała Kidawa-Błońska.

"Porozmawiajmy o Polsce, bo idzie pan w złym kierunku. Polska nie chce socjalizmu" - zwróciła się do prezesa PiS.

Zapewniła, że Koalicja Obywatelska nie zgodzi się na takie socjalistyczne metody rządzenia, gdyż w jej ocenie, Polacy sami chcą decydować o swoim życiu i podejmować życiowe wybory.

Obecny na konferencji lider PO Grzegorz Schetyna powiedział, że KO deklaruje - w przypadku wygrania wyborów i objęcia rządów - jak najmniej polityki w gospodarce i przedsiębiorczości. "Jak najmniej złego wpływu polityków. To co zrobił Kaczyński narzucając podniesienie płacy minimalnej, to w sposób bezmyślny straszenie przedsiębiorców" - powiedział.