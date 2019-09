Kandydatką Koalicji Obywatelskiej na przyszłego premiera będzie Małgorzata Kidawa-Błońska - poinformował we wtorek lider PO Grzegorz Schetyna. Obecna wicemarszałek Sejmu zostanie także liderką listy KO do Sejmu w Warszawie. Ta nieoczekiwana decyzja wywołała lawinę komentarzy polityków, politologów i publicystów.

Małgorzata Kidawa-Błońska, liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka oraz przewodniczący PO Grzegorz Schetyna

Na wtorkowej inauguracji kampanii Koalicji Obywatelskiej, lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że kandydatką Koalicji Obywatelskiej na przyszłego premiera będzie obecna wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. "Nie wiem, jak mogliśmy na to wcześniej nie wpaść. Przecież to takie oczywiste" - powiedział Grzegorz Schetyna.

"Trzeba słuchać ludzi, a Małgorzata, warszawianka, kobieta sukcesu, matka, ludzi potrafi słuchać. Z taką samą uwagą i szacunkiem rozmawia z ambasadorem filharmonii, jak i ze sprzedawczynią na miejskim bazarku. I w jednym, i drugim przypadku potrafi z rozmówcą nawiązać tak samo ciepłą i serdeczną relację" - mówił lider PO.

Lawina komentarzy na Twitterze

Politolog i były europoseł Marek Migalski stwierdził na Twitterze, że teraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz "może trochę odetchnąć", ponieważ "cały pisowski hejt" skupi się na Małgorzacie Kidawie-Błońskiej.

"Te wybory wygrają kobiety! I mądrzy mężczyźni. Wszyscy Ci stojący po stronie wolności, demokracji i praw człowieka" - napisała z kolei Barbara Nowacka ze Zjednoczonej Lewicy, gratulując kandydatce Koalicji Obywatelskiej.



Politolog i ekspert ds. marketingu politycznego z Uniwersytetu Warszawskiego Olgierd Annusewicz:

"Platforma w chaosie" - pisze Krzysztof Śmiszek (Wiosna).



Tomasz Lis:





"My Kaczyńskiemu Warszawy nie oddamy"

Odnosząc się do zmian KO, lider bloku lewicowego i Lewicy Razem Adrian Zandberg, w rozmowie z PAP ocenił, że "jest dosyć późno na takie roszady na listach". "To dość nietypowe. Myślę, że wyborcy będą tym zdziwieni, że Grzegorz Schetyna nagle w Warszawie ustępuje pola Kaczyńskiemu (Jarosław Kaczyński jest liderem listy PiS w Warszawie - przyp. red.)" - powiedział Zandberg.

"My się Kaczyńskiego nie boimy. My Kaczyńskiemu Warszawy nie oddamy. Lewica będzie odważnie walczyć w stolicy o bardzo dobry wynik" - podkreślił Zandberg, który jest liderem warszawskiej listy ugrupowań lewicowych: SLD, Wiosny, Lewicy Razem (KW SLD).

Sobolewski o "oszustwie wyborczym"

"Można to nazwać oszustwem wyborczym, bo podczas zbierania podpisów pod listami ktoś podpisywał się, udzielając poparcia np. marszałek Kidawie-Błońskiej, a teraz okazuje się, że dostanie Schetynę" - powiedział w rozmowie z PAP szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. "To jawne oszukiwanie wyborców, chyba że jeszcze dziś politycy KO chcą od nowa rozpocząć zbieranie podpisów poparcia" - dodał.

Polityk PiS odniósł się też do zapowiedzi Schetyny, że po ewentualnej wygranej KO w jesiennych wyborach parlamentarnych kandydatką na przyszłego premiera będzie Kidawa-Błońska.

"Naśladownictwo to najszczersza forma pochlebstwa" - stwierdził Sobolewski, przypominając, że w 2015 roku szef PiS Jarosław Kaczyński na stanowisko premiera wyznaczył Beatę Szydło.

"Schetyna wchodzi w buty PiS"

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak stwierdził, że zaskakujące jest to, iż Schetyna "wchodzi w buty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego". "Bo dokładnie taki sam manewr zastosował prezes Kaczyński, wystawiając w 2015 roku Beatę Szydło na stanowisko premiera, czy też kandydatkę na premiera. Jak się skończyło, to wszyscy wiemy" - podkreślił rzecznik ludowców.



"My jako PSL uważamy, że dzisiaj nie personalia, nie światopogląd, a program powinien być najważniejszym elementem dyskusji. I liczymy na to, że jednak ta kampania będzie oparta na dyskusji programowej, na propozycjach programowych. To Polacy, analizując i wybierając program danej partii, wybiorą też przyszłego premiera" - mówił Stefaniak.

Skierował on też pytanie do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: "Czy poprze nasz koronny projekt 'Emerytura bez podatku'?". Zdaniem Stefaniaka najpierw trzeba wygrać wybory, a dopiero później ogłaszać się premierem.