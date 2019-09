​Warszawa i Mazowsze to jeden dobrze połączony organizm, nie damy go podzielić - mówiła we wtorek Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) odnosząc się do propozycji PiS, by podzielić obecne województwo mazowieckie na dwa: województwo obejmujące Warszawę i okolice oraz na województwo mazowieckie.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w czwartek w Siedlcach podział obecnego województwa mazowieckiego na dwa: województwo obejmujące Warszawę i okolice oraz na województwo mazowieckie. Według lidera PiS, ma to rozwiązać problem zawyżania przez stolicę dochodu na mieszkańca w obrębie Mazowsza. Wicepremier Jacek Sasin powiedział w piątek w Polskim Radiu: "Wydzielenie Warszawy z województwa mazowieckiego jest w programie PiS, mamy tę sprawę przemyślaną i nie będzie problemu, żeby taki projekt ustawy szybko powstał".

"Warszawa i Mazowsze to jeden dobrze połączony organizm i naprawdę panie premierze Sasin nie trzeba Warszawy i Mazowsza dzielić. My się nie damy podzielić. Mówi pan, że jest to potrzebne, żeby zdobyć środki unijne. Środki unijne może pan zdobywać, bo podział statystyczny został dokonany" - powiedziała kandydatka KO na premiera na briefingu prasowym.

"Jeżeli nie potraficie o te pieniądze zabiegać, my wam bardzo chętnie pomożemy, bo chcemy, żeby Warszawa i Mazowsze rozwijały się wspaniale" - dodała.

Według niej PiS mówi o podziale obecnego województwa mazowieckiego na dwa, ponieważ nie potrafi w inny sposób mieszkańców Warszawy i Mazowsza przekonać do siebie. "Dlatego chcecie ten bardzo dobrze funkcjonujący system podzielić. Nie pozwolimy na to, będziemy dbać i zdobywać środki i dla Mazowsza, i dla Warszawy" - oświadczyła. Podkreśliła, że tylko połączenie Warszawy z całym regionem gwarantuje mu dobry i szybki rozwój.

Po porannym briefingu, który odbył się na stołecznym pl. Bankowym, Kidawa-Błońska wraz z grupą kandydatów Koalicji Obywatelskiej, m.in. "jedynką" listy radomskiej, posłanką Joanną Kluzik-Rostkowską, udała się w wyborczą trasę po Mazowszu. W planach ma odwiedziny Szydłowca, Radomia i Białobrzegów.