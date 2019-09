"W programie PiS jest bardzo dużo niebezpiecznych punktów, m.in. zmiany dotyczące wykonywania zawodu dziennikarza" - oceniła kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. "Im dalej wchodzi się w te zapisy, tym większe moje zdziwienie i niepokój" - dodała.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konferencji prasowej w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński /PAP

O program PiS w tym m.in. zmiany dotyczące procedury uchylania immunitetu parlamentarzystów, Kidawa-Błońska pytana była na niedzielnej konferencji prasowej w Gorzowie Wielkopolskim.

"Niebezpieczne punkty"

Jej zdaniem w programie Prawa i Sprawiedliwości jest "bardzo dużo niebezpiecznych punktów". Jak wskazała, nie dotyczy to tylko zmian dotyczących immunitetów, "ale są tam także bardzo niebezpieczne zapisy dotyczące wykonywania zawodu dziennikarza". "Czym dalej się wchodzi w punkty zawarte w tym programie, tym moje większe zdziwienie i niepokój, że to nie o taką Polskę i nie o takie wartości bili się ludzie w naszym kraju, nie po to powstała 'Solidarność', nie po to odzyskaliśmy wolność, żeby ktoś odgórnie wprowadzał takie obostrzenia" - mówiła.

Pytana o dotychczasowe konwencje PiS, Kidawa-Błońska oceniła, że "łatwiej mówić o światopoglądzie, bo to żadne zobowiązanie, a trudniej mówić o rzeczach, które trzeba rozwiązać tu i teraz".

"Zupełnie nowa ustawa o dziennikarstwie"

W sobotę na swojej stronie internetowej PiS opublikował program wyborczy pod tytułem "Polski model państwa dobrobytu". Ponad 200-stronicowy dokument podzielony jest na rozdziały poświęcone m.in. polityce społecznej i ochronie zdrowia, edukacji, ochronie środowiska i polityce zagranicznej.

Jeden z jego punktów zakłada włączenie Sądu Najwyższego do procedury pociągnięcia posła lub senatora do odpowiedzialności karnej. Zapisano tam też zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów z "zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego" wobec nich.

W sekcji poświęconej kulturze zaproponowano m.in. stworzenie "zupełnie odrębnej ustawy" regulującej status zawodu dziennikarza. "Głównym celem zmiany powinno być utworzenie samorządu, który dbałby o standardy etyczne i zawodowe, dokonywał samoregulacji oraz odpowiadał za proces kształtowania adeptów dziennikarstwa. Możliwe byłoby wtedy zlikwidowanie art. 212 kk, bo powstałaby gwarancja nienadużywania mechanizmów medialnych w sposób nieetyczny. Ustawa ta nie będzie jednak w żadnym stopniu ograniczać zasady otwartości zawodu dziennikarza" - podkreślono.

Art. 212. Kk dotyczący zniesławienia, mówi m.in. o tym, że kto dopuszcza się tego za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.