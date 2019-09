"Urban przy Kurskim to amator. Propaganda to przestępstwo, za które trzeba ponieść odpowiedzialność" - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera.

Małgorzata Kidawa-Błońska została zapytana przez Magdalenę Rigamonti, czy PO "wytnie wszystkich w TVP".

"Trzeba pomyśleć o TVP..." - odparła.

Kidawa-Błońska zapowiedziała stworzenie po wyborach wiarygodnych mediów publicznych.

"Teraz nie ma informacji, są komentarze okraszone dużą porcją kłamstw i pomówień. A propaganda to przestępstwo, za które trzeba ponieść odpowiedzialność" - stwierdziła kandydatka KO na premiera.

"Jak oglądam archiwalne wypowiedzi Urbana, to on przy Jacku Kurskim wypada jak amator" - dodała.

"Jacek Kurski to osoba odpowiedzialna za zniszczenie telewizji publicznej. Wprowadził do niej propagandę w najbardziej obrzydliwej formie. Wiemy z historii, że ludzie za robienie takich rzeczy ponosili odpowiedzialność" - zaznaczyła.

Jednocześnie Kidawa-Błońska zapowiedziała, że nie będzie się mścić na TVP w przypadku wygranych przez opozycję wyborach.

"To nie zemsta. To poniesienie konsekwencji. Zemsta jest najohydniejszą rzeczą, bo mścimy się w sytuacji bezradności i nieradzenia sobie. Nie wolno się mścić, trzeba rozliczyć" - podkreśliła.

"Czy może mi pani powiedzieć, co ukradłam?"

Małgorzata Kidawa-Błońska była pytana o promowany na billboardach wizerunek - widać na nich, jak przytula wyborczynię.

"Sytuacje z życia wzięte. Ludzie do mnie podchodzą, obejmują, chcą tym gestem pokazać, że wiele nas łączy. Częściej zanim zdążę wyciągnąć ręce, już jestem przytulona" - śmieje się posłanka PO-KO.

Zdarzają się też mniej przyjemne sytuacje.

"Starsza pani powiedziała do mnie: 'No i co złodziejko'. Odpowiadam: 'Dzień dobry, czy może mi pani powiedzieć, co ukradłam?'. I zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że można i spokojnie, i merytorycznie" - opowiada Kidawa-Błońska.

Kandydatka na premiera była też pytana o sondaże dające dużą przewagę PiS.

"Pamiętam, że przed wyborami w 2007 r. różnica w sondażach na korzyść PiS była bardzo duża i też wszyscy mówili, że już wszystko wiadomo. A wygraliśmy. Przypominam sondaże w kampanii prezydenckiej w 2010 r., z których wynikało, że Bronisław Komorowski przegra. Wygrał. Polityk, który patrzy tylko na sondaże, niczego nie zrobi" - oceniła.



