Marek ​Borowski: Jan Szyszko to jest jakieś wykopalisko

Były minister środowiska Jan Szyszko (PiS) mówiąc o żłobkach i przedszkolach powiedział to, co myśli tak naprawdę wielu polityków PiS, że "kobieta jest do garów" - powiedział w środę senator i kandydat KO na senatora Marek Borowski. Określił też Szyszkę mianem "wykopaliska".

Szyszko podczas niedawnej debaty "jedynek" w Pruszkowie stwierdził, że nie trzeba pomagać w sztuczny sposób w budowie żłobków i przedszkoli. "Są to sprawy chwilowe, jako spuścizna po poprzednim systemie komunistycznym i po Platformie Obywatelskiej" - podkreślił polityk PiS.

O komentarz do tej wypowiedzi byli pytani na środowej konferencji prasowej politycy Koalicji Obywatelskiej.

"Jan Szyszko to jest jakieś wykopalisko. Już wielokrotnie wypowiadał się w różnych sprawach społecznych i sprawiał wrażenie, jakby go w średniowieczu zamrożono, a teraz go odmrożono" - ocenił kandydat na senatora z Warszawy Marek Borowski.

"Problem jest szerszy, bo tego nie można sprowadzić tylko do pana Szyszki. Powiedział on głośno to, co wielu polityków PiS tak naprawdę myśli - że kobieta jest do garów i do dzieci, a praca zawodowa jest drugo- i trzeciorzędna" - dodał senator.