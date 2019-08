Marek Suski: Dobry czas dla Polski to dobry czas dla Radomia

​- Dobry czas dla Polski to też dobry czas dla Radomia - powiedział w środę lider listy PiS Marek Suski podczas oficjalnej inauguracji kampanii wyborczej w okręgu radomskim. Mówił o budowie lotniska w Radomiu jako o największej inwestycji infrastrukturalnej na Mazowszu.

Zdjęcie Marek Suski /Łukasz Wójcik /Reporter

"Co tydzień mamy spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, monitorujemy ten proces. Dzisiaj inwestycja jest już zaawansowana" - stwierdził Suski. Dodał, że "rok 2021 powinien być pierwszym rokiem funkcjonowania nowoczesnego portu lotniczego w Radomiu".

Reklama

"Dobry czas dla Polski to też dobry czas dla Radomia" - powiedział Suski, prezentując billboard i hasło wyborcze PiS "Dobry czas dla Polski".

"Polska się rozwija. Stawiamy na wsparcie rodzin, na wsparcie przedsiębiorczości, spokój, porządek, bezpieczeństwo naszych obywateli, to wszystko, czego się udało uniknąć - przyjęcia nieodpowiedzialnych imigrantów. Mamy jeden z największych wskaźników wsparcia dla polskiego wojska, powstał WOT" - mówił Suski.

Startująca z trzeciego miejsca na liście PiS Anna Kwiecień powiedziała, że hasło jej partii oddaje nie tylko to, co rząd Mateusza Morawieckiego realizuje, ale pokazuje też efekty, które osiąga. "Ten dobry czas to znakomite wskaźniki makroekonomiczne. Mamy rekordowo niskie bezrobocie, najniższy dług publiczny od 30 lat" - powiedziała Kwiecień.

O poparcie PiS w jesiennych wyborach zaapelował startujący z czwartego miejsca poseł Andrzej Kosztowniak. "Prosimy o wsparcie, aby to hasło wyborcze za cztery lata mogło być nieco zmodyfikowane, żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest najlepszy czas dla Polski" - stwierdził Kosztowniak.

Listę PiS w okręgu radomskim otwiera Suski - szef gabinetu politycznego premiera Morawieckiego. Z drugiego miejsca startował będzie pochodzący z Radomia Radosław Fogiel, dyrektor biura poselskiego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i zastępca rzecznika PiS. Trzecie miejsce ma poseł i była wiceprezydent Radomia Anna Kwiecień, na czwartym jest były prezydent tego miasta i poseł Andrzej Kosztowniak. Na liście PiS w okręgu radomskim znaleźli się także m.in. mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska oraz radna Sejmiku Mazowieckiego Agnieszka Górska.