- ​Nie będzie naszej zgody na podrzynanie gardeł kukłom ani na żadne obrażanie Polaków, polskiej wiary, polskiego języka, na kłamstwa historyczne - mówił premier Mateusz Morawiecki w niedzielę na pikniku rodzinnym w Stalowej Woli (Podkarpackie). Podkreślał też rolę programów społecznych PiS w "budowaniu poziomu życia takiego albo jeszcze lepszego, jaki jest w państwach Europy Zachodniej". - Za dekadę lub dwie w stosunku do niektórych państw przeskoczymy tamten poziom życia - dodał Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki przemawia podczas Pikniku Rodzinnego #DobryCzasPL, 18.08.2019 w Stalowej Woli. /Darek Delmanowicz /PAP

Podczas wystąpienia szef rządu zwracał uwagę, że środki, które "ciężką pracą wyrwaliśmy mafiom VAT-owskim, przestępcom podatkowym, wielkim korporacjom międzynarodowym" są również przeznaczane na podnoszenie naszego bezpieczeństwa.

- Tak żeby to bezpieczeństwo było jak najwyższe. I nie będzie naszej zgody na podrzynanie gardeł kukłom, ani na żadne obrażanie Polaków, polskiej wiary, polskiego języka, na kłamstwa historyczne" - podkreślił.





"Będziemy lepiej, piękniej żyli"

Morawiecki podkreślił, że na realizację programów społecznych rząd przeznacza rocznie 85-90 mld zł.



- Jest dzisiaj szczególny czas. Mamy rzeczywiście kilka najbliższych tygodni decydujących być może o dekadach, a więc zapytajmy siebie, naszych przyjaciół, sąsiadów, rodziny, najbliższych, czy chcemy, żeby państwo było stalowe jak ze stali, żeby miało stalową wolę realizacji programów społecznych czy żeby było państwem tekturowym?" - mówił szef rządu w Stalowej Woli.



- Chcemy zaangażować się w kolejnych latach w to, co jest dla Polski najważniejsze - budowanie poziomu życia takiego albo jeszcze lepszego, jaki jest w państwach Europy Zachodniej - to jest nasz cel. To jest dzisiaj nasz punkt odniesienia, ale ja wierzę, że za dekadę lub dwie w stosunku do niektórych państw przeskoczymy tamten poziom życia i będziemy lepiej, piękniej żyli i mieli również dużo więcej wolności" - dodał Morawiecki.