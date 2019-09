To, co będzie wynikało z nauki naszych dzieci będzie się wiązało z gospodarką i siłą Polski w przyszłości, zatem wyprawka szkolna 300 plus i świadczenie 500 plus to najlepsza inwestycja w przyszłość Polski - podkreślał w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki zmierza na spotkanie z wyborcami w podwarszawskim Józefowie /Marcin Obara /PAP

Podczas spotkania w Józefowie (woj. mazowieckie) premier podkreślił, że rodzina jest w centrum wszystkich działań społecznych i gospodarczych jego rządu. "Jeśli chcemy rzeczywiście, żeby Polska rosła w siłę, musi być ten program rodzinny, jego częścią jest wyprawka" - podkreślił Morawiecki.

"Ta wyprawka plus, którą chcemy też umocować, żeby nikt jej nie odebrał w przyszłych latach, to jest dla nas jeden z najważniejszych elementów naszego programu prorodzinnego" - powiedział premier. Podkreślał, że wszystkie działania, które mają wzmocnić szanse dzieci i młodzieży, umacniają szanse całego kraju.

"Bo to, co będzie wynikało z nauki naszych dzieci będzie się bezpośrednio wiązało z polską gospodarką, z siłą Polski w przyszłości" - mówił Morawiecki. "A więc wyprawka 300 plus, 500 plus to jest najlepsza inwestycja w przyszłość Polski" - podkreślił premier.

Szef rządu ocenił, że szkoła, obok rodziny, jest jedną z najważniejszych instytucji w naszym życiu.

Programem skierowanym do uczniów jest "Dobry start", czyli tzw. wyprawka szkolna w kwocie 300 zł. Szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa mówiła pod koniec ubiegłego tygodnia, że od lipca złożono już ponad 2,4 mln wniosków o świadczenie, z czego ok. 1,7 mln to wnioski złożone online. W tym czasie - poinformowała minister - "w gminach wydano 1,7 mln informacji o przyznaniu tego świadczenia, z czego wypłacono już 1,5 mln świadczeń na łączną kwotę 446 mln zł".

Pytany przez dziennikarzy w poniedziałek, czy monitoruje wdrażanie reformy edukacji i problem "podwójnego rocznika" w szkołach, premier odparł: "myślę, że za parę tygodni, za kilka miesięcy wszystko się bardzo dobrze ułoży".

Dodał, że reform jest ważna i wierzy, że "te początkowe kłopoty tu i ówdzie uda się rozwiązać". "Samorządy, jak popatrzymy na subwencję rządową, na kształcenie, na szkolnictwo dostały, w porównaniu do tego co było cztery lata temu, ponad 5 mld złotych więcej" - powiedział Morawiecki.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 w klasach pierwszych szkół średnich naukę rozpoczął tzw. podwójny rocznik. Ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Podwójny rocznik to efekt zmian w strukturze szkolnictwa - 1 września 2019 r. przestały istnieć gimnazja.