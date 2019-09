W trakcie sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki, który jest "jedynką" PiS w Katowicach, pomylił nazwy katowickich dzielnic. Z Ligoty i Bogucic stworzył "Ligacice". Nagranie z wpadką opublikował Borys Budka, które również walczy o głosy wyborców na Górnym Śląsku.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami / PAP/Tomasz Waszczuk /PAP

Podczas sobotniej konwencji wyborczej w Opolu Mateusz Morawiecki wspomniał prof. Marka Rudnickiego, który startuje do Senatu z warszawskiej listy PiS. Rudnicki po zakończeniu pacyfikacji w kopalni "Wujek", która miała miejsce 16 grudnia 1981 r., osobiście zaapelował do zespołów ratowniczych, by rannych górników nie przewoziły do szpitali kontrolowanych przez ówczesne MSW, a do cywilnej placówki, w której pracował.

Reklama

Do tej historii nawiązał premier Morawiecki. Powiedział: "(...) wezwać do przewożenia tych rannych górników do szpitala specjalistycznego w Katowicach, bodaj Katowice-Ligacice (...)".



W Katowicach nie ma takiej dzielnicy. Morawiecki najprawdopodobniej złączył ze sobą dwie nazwy dzielnic: Ligotę i Bogucice.



Błąd wychwycił Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, który tak jak premier Mateusz Morawiecki, również startuje z Katowic.

"Panie Premierze, w Katowice nie ma takiej dzielnicy jak "Ligacice". Może chodziło o Ligotę? A może o Bogucice? PS. Jeśli mogę w czymś jeszcze pomóc w naszym okręgu, proszę pisać ;-)" - napisał Budka na Twitterze.