Ministerstwo informuje: Wojewodowie złożyli rezygnacje

Nowo wybrani parlamentarzyści pełniący funkcje wojewodów i wicewojewodów złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji - poinformowało w sobotę MSWiA. Jak dodano, w październikowych wyborach parlamentarnych do Sejmu wybrano siedmioro wojewodów oraz dwóch wicewojewodów.

Zdjęcie Sejm; zdj. ilustracyjne /Piotr Molecki /East News

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w komunikacie, że w wyborach parlamentarnych do Sejmu RP IX kadencji zostało wybranych siedmioro wojewodów oraz dwoje wicewojewodów.

"Nowo wybrani parlamentarzyści pełniący funkcje wojewodów i wicewojewodów złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji. W czwartek podczas uroczystości w Sejmie wszyscy wybrani otrzymali z rąk sędziego Wiesława Kozielewicza - Przewodniczącego PKW, zaświadczenia o wyborze. Do 12 listopada, do czasu rozpoczęcia nowej kadencji parlamentu, premier Mateusz Morawiecki, ma czas - zgodnie z prawem - na przyjęcie złożonych przez wojewodów rezygnacji. Do tego czasu będą pełnić sprawowane funkcje" - powiedział cytowany w komunikacie nadzorujący pracę wojewodów, wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.

Resort przekazał, że w październikowych wyborach parlamentarnych do Sejmu wybranych zostało siedmioro wojewodów: Ewa Leniart - wojewoda podkarpacka, Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyska, Paweł Hreniak - wojewoda dolnośląski, Zbigniew Hoffmann - wojewoda wielkopolski, Zdzisław Sipiera - wojewoda mazowiecki, Władysław Dajczak - wojewoda lubuski oraz Przemysław Czarnek - wojewoda lubelski. Ponadto, do parlamentu zostało wybranych dwoje wicewojewodów: Violetta Porowska - wicewojewoda opolska oraz Bartłomiej Dorywalski - wicewojewoda świętokrzyski.

"Nowi wojewodowie i wicewojewodowie zostaną powołani przez premiera po zaprzysiężeniu nowego rządu" - poinformował resort.

Wybory parlamentarne, które odbyły się w niedzielę 13 października, wygrało PiS, na które głosowało 43,59 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,40 proc, a dalsze: SLD (12,56 proc. głosów), PSL (8,55 proc.) i Konfederacja (6,81 proc.). PiS będzie w najbliższej kadencji Sejmu dysponować 235 mandatami, KO - 134, SLD - 49, PSL - 30, a Konfederacja - 11.