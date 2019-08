Monika Jaruzelska podjęła decyzję ws. wyborów

Córka generała Wojciecha Jaruzelskiego, radna m.st. Warszawy Monika Jaruzelska ma być kandydatką Polskiej Lewicy do Senatu z jednego z warszawskich okręgów wyborczych - przekazał PAP lider tego ugrupowania Jacek Zdrojewski.

Zdjęcie Monika Jaruzelska ma być kandydatka Polskiej Lewicy do Senatu z Warszawy /Maciej Luczniewski /Reporter

Zdrojewski powiedział, że rusza zbiórka podpisów z poparciem dla kandydatury Jaruzelskiej. "Jeżeli tylko będziemy pewni, że ta akcja przyniesie pozytywne rezultaty to natychmiast ogłosimy ten start" - dodał.

Jaruzelska ma być kandydatką Polskiej Lewicy z okręgu 43, który obejmuje obszar części miasta na prawach powiatu Warszawy, dzielnic Mokotów, Ursynów, Wawer i Wilanów.

"Pani Monika jest dla nas ważna i jej start jest dla nas bardzo ważny. Jeśli stałoby się coś takiego, w co wątpię, ale gdyby do tego startu nie doszło, to ważne jest to, że nawiązaliśmy współpracę i że będziemy politycznie współpracować w kolejnych miesiącach i latach" - powiedział lider Polskiej Lewicy.

"Będziemy się starać wystawić kandydatury do Senatu wszędzie tam, gdzie ta lewica (porozumienie SLD, Wiosny i Lewicy Razem - PAP), która się chce nazywać lewicą, nie miała odwagi wystawić lewicowych kandydatów" - dodał Zdrojewski.

Pytany, kogo oprócz Jaruzelskiej zamierza wystawić jego ugrupowanie w wyborach do Senatu, odpowiedział: "Nie chcemy jeszcze wykładać wszystkich kart na stół. Będziemy informowali o tym sukcesywnie".

Monika Jaruzelska w ubiegłorocznych wyborach samorządowych zdobyła jako jedyna kandydatka komitetu SLD-Lewica Razem mandat radnej m.st. Warszawy zdobywając 8494 głosów. W Radzie Warszawy jest radną niezrzeszoną. Zasiada w komisji ds. nazewnictwa miejskiego, której jest wiceprzewodniczącą oraz w komisji polityki społecznej i rodziny.

Polska Lewica jest ugrupowaniem, które w 2007 r. założył b. premier Leszek Miller, po opuszczeniu SLD i decyzji, by startować w wyborach parlamentarnych z list Samoobrony. Jacek Zdrojewski to były polityk SLD, m.in. b. szef mazowieckich struktur tej partii. Został szefem Polskiej Lewicy po tym gdy Miller zdecydował się na powrót do SLD.