W czwartek zebrał się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL, który zajmie się m.in. listami wyborczymi w jesiennych wyborach parlamentarnych. Lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, powiedział, że dzisiaj PSL nie ogłosi pełnych list. "Myślę, że jest to kwestia najbliższych kilkunastu dni" - podkreślił.

Zdjęcie Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz /Grzegorz Banaszak/REPORTER /Reporter

Jak przyznał lider PSL, głównym tematem posiedzenia NKW jest przygotowanie do kampanii wyborczej. "Jesteśmy w finalnej fazie przygotowania list wyborczych, więc będzie podsumowanie tego etapu, analiza poszczególnych okręgów wyborczych i to jest głównym temat dzisiejszego posiedzenia NKW" - podkreślił lider PSL.

Reklama

Dopytywany, czy po NKW będą ogłoszone pełne listy PSL w jesiennych wyborach Kosiniak-Kamysz odparł, że w czwartek nie będzie prezentacji list wyborczych. "Jeszcze nie ma ogłoszonego terminu wyborów. Myślę, że to jest kwestia najbliższych kilku, kilkunastu dni, kiedy te pełne listy będą poznanie" - poinformował szef ludowców.

Dodał, że do Koalicji Polskiej wciąż przychodzą nowe osoby. "Chcą z nami kandydować, więc to jest ta przestrzeń otwarta. To jest ten czas na zgromadzanie wokół siebie ludzi o wspólnej idei wspólnych wartościach budowania racjonalnego umiarkowanego centrum. PSL to jedyna partia, która jest w centrum politycznym, bo wszystkie inne są albo po prawo, albo po lewo. My jesteśmy umiarkowani, jesteśmy po środku" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Dopytywany, czy PSL zakończyło już rozmowy z liderem Kukiz'15, Pawłem Kukizem, szef ludowców odparł: "Nie zakończyliśmy i nie zakończymy ich, bo będziemy rozmawiać mam nadzieję do końca świata i o jeden dzień dłużej". "To jest istota polityki, że się rozmawia, prowadzi dialog, a nie prowadzi wojny - my taką politykę wyznajemy" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Co z Kukiz'15?

Poseł Marek Sawicki (PSL) także powiedział, że na posiedzeniu NKW będą omawiane sprawy bieżące dotyczące przede wszystkim kampanii wyborczej. "Szef sztabu wyborczego Krzysztof Hetman i szef programowy Adam Jarubas będą zdawać pierwsze relacje z zakresu prac i przygotowań" - podkreślił.

Dodał, że odpowiedzialny za kształtowanie list wyborczych PSL poseł Piotr Zgorzelski będzie "domykał listy wyborcze". "W mojej ocenie NKW będzie miało pełną informację. Będziemy wiedzieli, gdzie ewentualnie są jeszcze jakieś potrzeby wsparcia ze strony prezesa, być może innych polityków szczebla centralnego. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie kolejności na listach, akceptacji list, to zgodnie ze statusem PSL muszą się odbyć w województwach konwencje wyborcze i to one muszą zaakceptować w swoich okręgach listy i kandydatów" - podkreślił Sawicki.

Dopytywany, czy będzie też mowa o finalnym kształcie Koalicji Polskiej, którą buduje Stronnictwo, m.in rozmawiając z Kukiz'15, poseł ludowców powiedział, że w czwartek z pewnością już wszystko będzie jasne. "Wszystko wskazuje na to, że Paweł Kukiz wybiera nieco inną drogę, ale to jest jego decyzja, jego wola. Wydaje mi się, że mamy wystarczającą ilość środowisk, które chcą z nami iść do tych wyborów. Chcą nas wspierać. Chcą także aktywnie poprzez kandydowanie w tych wyborach uczestniczyć" - mówił Sawicki.