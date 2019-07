"Chcemy, by Koalicję Obywatelską zasiliło środowisko lewicy i PSL, ale zakładamy czarny scenariusz, że będziemy musieli sami podjąć walkę w PiS, jesteśmy na to gotowi" - powiedział w środę szef klubu PO-KO Sławomir Neumann.

Zdjęcie Sławomir Neumann w ławach sejmowych /Mateusz Grochocki/ /East News

Był on pytany przez dziennikarzy w Sejmie, kiedy będą rozstrzygnięcia prowadzonych przez Grzegorza Schetynę rozmów koalicyjnych - we wtorek lider PO miał rozmawiać z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i liderem SLD Włodzimierzem Czarzastym.

Neumann przyznał, że na razie potencjalni partnerzy "nie są w stanie się określić". "Wierzę, że w najbliższych dniach czy tygodniu te sprawy da się pozytywnie załatwić" - powiedział.

Szef klubu PO-KO podkreślał, że obecnie po stronie opozycji "Koalicja Obywatelska jest jedyną koalicją, która funkcjonuje", ale powinna powstać jeszcze szersza koalicja, na wzór Koalicji Europejskiej.

"38 procent Koalicji Europejskiej to jest fundament, na którym warto budować, jeśli ktoś nie chce tego fundamentu szanować, to rodzi problem" - powiedział. "Zachęcam i kolegów PSL, i kolegów z lewicy, by wzorem Platformy odłożyli partykularne partyjne interesy i zaczęli myśleć w szerszych kategoriach" - dodał Neumann.

Szef klubu PO-KO był pytany, czy PSL jest dla PO partnerem ważniejszym niż SLD. "PSL jest naszym partnerem, z którym byliśmy w koalicji rządowej, jesteśmy w samorządach, więc jest oczywiste, że mamy bardzo bliskie relacje od wielu lat. Dlatego rozmowy z PSL są trochę inne niż z resztą koalicjantów z Koalicji Europejskiej" - zaznaczył.

Ocenił też, że "nastawienie PSL jest dziś znacznie lepsze, niż na posiedzeniu Rady Naczelnej, gdzie ta wstępna decyzja PSL wyglądała na samodzielny start".

Neumann pytany był także, czy możliwy jest samodzielny start Koalicji Obywatelskiej. "Chcemy, żeby nas zasiliło środowisko lewicy i PSL, żeby łatwiej było wygrać, ale zakładamy czarny scenariusz, że będziemy sami musieli podjąć walkę z PiS, też na to jesteśmy gotowi" - oświadczył.