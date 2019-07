"Nie spodziewałbym się debaty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z liderem PO Grzegorzem Schetyną. Nie urządza się meczów zespołów ekstraklasy z okręgówką" - powiedział w niedzielę poseł PiS Marcin Horała. Ocenił, że program Koalicji Obywatelskiej jest niewiarygodny i niewykonalny.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna debatują ze sobą jedynie na sali sejmowej /Andrzej Iwańczuk /Reporter

W sobotę przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podczas wizyty w Małopolsce wezwał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do debaty.

Schetyna odniósł się do słów lidera PiS, który mówił w sobotę w Chełmie, że "wiarygodność to warunek funkcjonowania dobrej demokracji", a jeżeli "jest tak, że mamy wybory, mamy kampanię, i różni ludzie, różne partie coś zapowiadają, coś obiecują, a później tego nie wykonują, to ta demokracja jest w istocie fikcją". "To jest po prostu oszustwo, a nie żadna demokracja" - powiedział Kaczyński.

Komentując tę wypowiedź, Schetyna wskazał, że PiS nie ma odpowiedzi na sześć punktów programowych KO. "Są bezradni - mówię o politykach PiS - i dlatego atakują, są agresywni. Namawiałbym prezesa Kaczyńskiego, żeby, jak już wróci z wakacji, przyjął propozycję debaty" - zaproponował Schetyna.

Poseł Horała pytany w niedzielę w Polsat News, czy Kaczyński odpowie pozytywnie na zaproszenie lidera PO, odparł: "To jest oczywiście pytanie do Jarosława Kaczyńskiego, a nie do mnie".

Jednocześnie podkreślił, że nie spodziewałby się takiej debaty. "Nie urządza się meczów zespołów ekstraklasy z okręgówką - to by się po prostu źle skończyło" - stwierdził Horała.

Horała ocenił również, że przedstawiony przez Schetynę tzw. sześciopak, czyli pakiet kilkunastu propozycji Koalicji Obywatelskiej, ujętych w sześciu hasłach - jest "niewiarygodny". "Dlatego nie ma z czym za bardzo dyskutować. To (program KO) jest niewykonalne i wewnętrznie sprzeczne" - dodał.

Szef Platformy Obywatelskiej w ubiegły weekend, w wystąpieniu podczas forum programowego Koalicji Obywatelskiej, przedstawił sześć głównych zmian, których Polska "pilnie potrzebuje, a Polacy się ich domagają". Na tzw. "szóstkę Schetyny" składają się propozycje zmian w obszarach: "wolności i demokracji", "przyjaznej szkoły", "czystego powietrza i wody", programy "wyższa płaca" oraz "europejska ochrona zdrowia", a także program dla seniorów. Schetyna opowiedział się ponadto za zniesieniem zakazu handlu w niedziele oraz związkami partnerskimi.