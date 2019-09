Parodiowanie osób z niepełnosprawnościami stygmatyzuje tę grupę społeczną i poniża w oczach opinii publicznej - poinformował w piątek w komunikacie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /© Panthermedia

"Do osób niepełnosprawnych powinniśmy odnosić się z należnym im szacunkiem i otaczać adekwatną do potrzeb opieką. Parodiowanie osób niepełnosprawnych w jakimkolwiek celu zasługuje na kategoryczne potępienie. Każdy, kto w życiu spotkał osoby z niepełnosprawnościami wie, że często są to ludzie wyjątkowi, niezwykle wrażliwi, ufni i otwarci na świat. Ludzie, którzy niczym w swoim życiu nie zasłużyli na taki sposób przedstawienia" - oceniła prezes zarządu PFRON Marlena Maląg, odnosząc się do kontrowersyjnej akcji profrekwencyjnej "Nie świruj, idź na wybory".

Reklama

Jednocześnie zaapelowała, aby zaprzestać tej krzywdzącej i stygmatyzującej akcji.

Akcja promująca uczestnictwo w nadchodzących wyborach parlamentarnych "Nie świruj, idź na wybory" wywołała kontrowersje i oburzenie różnych środowisk społecznych i politycznych, które oceniły, że w materiałach parodiowane są osoby niepełnosprawne. Krytycznie wypowiadali się o niej m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar czy rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. W filmikach opatrzonych hasztagiem #nieświrujidźnawybory wzięły udział znane osoby m.in. aktorzy - Janusz Gajos, Wojciech Pszoniak, Olgierd Łukaszewicz i anonimowi użytkownicy mediów społecznościowych.

Pomysłodawca akcji Tomasz Sikora przeprosił w piątek w mediach społecznościowych wszystkie osoby, które mogły poczuć się urażone filmikami i wyjaśnił, że nikt nie parodiuje i nie naśmiewa się z osób niepełnosprawnych. Jak napisał, akcja miała zachęcać ludzi do aktywności obywatelskiej.