Nieoficjalnie: Prezydent Rzeszowa nie wystartuje z list KO

Portal Rzeszów News informuje, że prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zrezygnował z kandydowania do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Ferenc miał otwierać listę tego ugrupowania w okręgu rzeszowskim.

Zdjęcie Tadeusz Ferenc /Łukasz Solski /East News

Autor wiadomości podkreśla, że informacje potwierdził w dwóch niezależnych źródłach w Platformie Obywatelskiej. Decyzja o rezygnacji miała zapaść w piątek.



"Nic na ten temat nie wiem" - powiedział w niedzielę rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki. W podobnym tonie wypowiedział się lider podkarpackich struktur PO poseł Zdzisław Gawlik.

Według portalu, Ferenca do pozostania na stanowisku prezydenta miasta namawiali m.in. przedstawiciele rad osiedli, związkowcy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i miejscowe porozumienie spółdzielni mieszkaniowych.

79-letni Ferenc na fotelu prezydenta Rzeszowa zasiada od listopada 2002 roku. Jest ekonomistą. Pracę zawodową zaczynał w 1956 r. jako robotnik w rzeszowskiej WSK. Potem był m.in. zastępcą dyrektora firmy transportowej, dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, wreszcie prezesem największej w mieście spółdzielni mieszkaniowej.

Ma bogatą przeszłość polityczną. Od połowy lat 60. ubiegłego stulecia do rozwiązania był członkiem PZPR. Później wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W latach 1994-2001 sprawował mandat radnego Rzeszowa.

Trzykrotnie bezskutecznie zabiegał o miejsce w Senacie - w 1997 r. z listy SLD i w 2011 r., startując z własnego komitetu wyborczego, choć był wówczas popierany przez SLD i PSL. O mandat senatora ubiegał się również w 2015 r. - także bezskutecznie.

Natomiast z powodzeniem rozstrzygnął elekcję do Sejmu w 2001 r., o mandat poselski ubiegał się wtedy z listy SLD-UP. Posłem był niewiele ponad rok.