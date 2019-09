Lider opolskiego SLD i kandydat ugrupowania do Sejmu Piotr Woźniak inaugurując swoją kampanię, przedstawił klip wyborczy i piosenkę pt. "Jestem stąd". Chcę pokazać, że kampania to nie tylko nadęcie, ale też coś z humorem i dystansem - przekonywał.

Zdjęcie SLD, zdj. ilustracyjne /Wojciech Stróżyk /Reporter

Woźniak przedstawił swój klip wyborczy i piosenkę pt. "Jestem stąd", której autorem słów i muzyki jest jego znajomy, na piątkowej konferencji prasowej przed Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

"Kampania wyborcza to nie tylko napompowanie mięśni, napompowanie twarzy, ale może być także z humorem, może być z przytupem i może być inaczej. To prosty i wpadający w ucho utwór, a nie muzyka symfoniczna. Podobnie sprawa wygląda z wykonaniem. Na pewno część osób będzie ją krytykować, ale dla mnie najważniejsze jest, by dotrzeć do jak największej liczby osób i pokazać, że do kampanii wyborczej można podejść bez nadęcia i z dystansem" - powiedział Woźniak.

Jak zauważył, jest on jedynym kandydatem w województwie, który wpadł na pomysł stworzenia piosenki wyborczej na potrzeby kampanii wyborczej. "Jedni się może będą śmiali, ale niejeden kandydat pomyśli sobie, 'dlaczego ja na to nie wpadłem?" - zaznaczył Woźniak.