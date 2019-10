Prawo i Sprawiedliwość zdobyło większość w niedzielnych wyborach do Sejmu. Według oficjalnych danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą, partia Jarosława Kaczyńskiego będzie miała 235 posłów.

Zdjęcie Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński /Rafał Guz /PAP

Koalicja Obywatelska uzyskała 134 mandaty, Lewica wprowadziła do Sejmu 49 posłów, Polskie Stronnictwo Ludowe - 30, natomiast Konfederacja - 11. Mniejszość Niemiecka będzie miała jednego posła.

W niedzielnych wyborach do Sejmu PiS uzyskał 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc - podała w poniedziałek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz, w niedzielnych wyborach do Sejmu na wszystkie listy kandydatów na posłów oddano łącznie 18 470 710 ważnych głosów.

Na PiS zagłosowało 8 051 935 osób, czyli 43,59 proc. Z kolei na Koalicję Obywatelską oddano 5 060 355 głosów, co stanowi 27,40 proc. Komitet wyborczy SLD skupiający również Wiosnę i Lewicą Razem zdobył 2 319 946 głosów, czyli 12,56 proc. Na komitet wyborczy PSL oddano 1 578 523 głosy, co stanowi 8,55 proc. Piąte miejsce zajęła Konfederacja, na którą oddano 1 256 953 głosy, co daje im wynik 6,81 proc.

Frekwencja w wyborach wyniosła 61,74 proc.

Zdjęcie / INTERIA.PL