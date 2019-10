Opole: Mniejszość Niemiecka pozwała PiS

Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego i zarazem kandydat KWW Mniejszość Niemiecka do Senatu, pozwał w trybie wyborczym Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, od którego domaga się sprostowania - jego zdaniem - nieprawdziwych informacji.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

Wniosek kandydata Mniejszości Niemieckiej dotyczy treści baneru o wymiarach 2 na 5 metrów, na którym zamieszczono zdjęcie Kolka i marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły (szef opolskich struktur PO) obok napisu sugerującego, że koalicja "Platforma Obywatelska - Mniejszość Niemiecka - Polskie Stronnictwo Ludowe likwiduje Szpitalny Oddział Ratunkowy" w podlegającym samorządowi Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

Reklama

Kolek, który odpowiada w zarządzie województwa za sprawy służby zdrowia, domaga się od sądu wydania zakazu prowadzenia agitacji przez komitet PiS w tej formie, publikacji sprostowania w mediach i na banerze o takich samych wymiarach, jak ten będący powodem pozwu, który ma być zamieszczony na co najmniej 72 godziny w sąsiedztwie szpitala wojewódzkiego. Dodatkowo wnioskodawca chce, by komitet PiS wpłacił dwa tysiące złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przed sądem pełnomocnik Kolka dowodził, że jego klient osobiście nie jest odpowiedzialny za zapowiadaną likwidację SOR-u w szpitalu wojewódzkim, a decyzję o wypowiedzeniu NFZ umowy o prowadzeniu SOR złożył zarząd szpitala, a nie samorząd. Sam Kolek tłumaczył, że wielokrotnie informował wicewojewodę opolską Violettę Porowską o problemach związanych z wymogami, jakie muszą spełniać szpitale prowadzące SOR-y według nowych przepisów, przede wszystkim brakiem lekarzy zainteresowanych pracą w specyficznych warunkach oddziału ratowniczego.

Zdaniem prawnika reprezentującego KW PiS, pozew Kolka nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ słowo "likwiduje" można zrozumieć jako ocenę niedostatecznych działań ze strony władz województwa na rzecz utrzymania działalności szpitalnego SOR-u.

Pozew wpłynął do Sądu Okręgowego w czwartek. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyła się rozprawa. Ze względu na późną godzinę rozpoczęcia procesu, sędzia odroczył publikację wyroku na piątek rano.

Zgodnie z artykułem 111 Kodeksu wyborczego, wniosek złożony w trybie wyborczym do Sądu Okręgowego musi być rozpatrzony w ciągu 24 godzin. Strony postępowania mają prawo do złożenia zażalenia na postanowienie do sądu apelacyjnego. Ten ma kolejne 24 godziny na wydanie ostatecznej decyzji. W przypadku nakazania przeprosin, ich publikacja powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 48 godzin.