Frekwencja w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu na godz. 12 wyniosła 18,14 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7. Najwyższa frekwencja o godz. 12 była w okręgu numer 14 (Nowy Sącz) - 23,32 proc., najniższa zaś w okręgu nr 21 (Opole) - 15,26 proc.

Zdjęcie Członkowie PKW: sekretarz Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak (2L), sędzia NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz (L), sędzia NSA Sylwester Marciniak (2P) i Krzysztof Strzelczyk (P) podczas drugiej konferencji prasowej PKW nt. frekwencji i przebiegu głosowania.



Cztery lata temu w wyborach do Parlamentu frekwencja na godz. 12 wyniosła 16,47 proc.

Reklama

Polacy w niedzielnym głosowaniu wybierają 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

"Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 25 tys. 420 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 tys. 420 komisji obwodowych informuje, że w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP według stanu na godz. 12 w dniu 13 października 2019 r., iż liczba osób uprawionych do udziału w wyborach, z których otrzymano dane wyniosła 29 mln 546 tys. 182 osoby. Wydano kart do głosowania 5 mln 359 tys. 654 osobom uprawnionym, co stanowi 18,14 proc. w stosunku do liczby osób uprawionych do udziału w tych wyborach" - powiedział zastępca szefa PKW sędzia Sylwester Marciniak.

Dodał, że najwyższa frekwencja o godz. 12 była w okręgu numer 14 (Nowy Sącz) - 23,32 proc., najniższa zaś w okręgu nr 21 (Opole) - 15,26 proc.

Kolejna konferencja prasowa PKW zaplanowana jest na godz. 18.30 - wtedy ma zostać podana frekwencja według stanu na godz. 17.

30 incydentów związanych z wyborami

Państwowa Komisja Wyborcza odnotowała od godz. 6 do godz. 10 rano w niedzielę 30 incydentów w związku z naruszeniem ciszy wyborczej - poinformował na konferencji prasowej członek PKW sędzia Arkadiusz Despot-Mładanowicz.

Sędzia Despot-Mładanowicz przypomniał, że dane zebrane do godz. 6 rano wskazywały na 138 incydentów. "Teraz, pomiędzy 6 a 10 zanotowanych zostało ich 30, więc jest tutaj zdecydowana tendencja spadkowa" - zauważył.

Podał, że odnotowano 16 wykroczeń dotyczących usuwania lub uszkadzania ogłoszeń oraz dwa przypadki dotyczące stawienia się członków komisji po spożyciu alkoholu. "Jeden przypadek miał miejsce w komisji nr 5 w miejscowości Rembieszyce (pow. jędrzejowski), a drugi w komisji nr 121 w Lublinie" - powiedział. Incydenty te - podkreślił sędzia - "nie miały wpływu na prace komisji; osoby te zostały odsunięte od pracy".

Z kolei "incydentów z kodeksu wyborczego" w skali kraju odnotowano 11. "Najwięcej, dziewięć, dotyczyło agitacji wyborczej, a dwa związane były z umieszczaniem materiałów wyborczych" - poinformował Despot-Mładanowicz.

"W komisji nr 5 w miejscowości Małkowa w gminie Żukowo (woj. pomorskie) wydarzył się incydent natury technicznej - członkowie komisji mieli problem z dostaniem się do sejfu, bo po wyjęciu części materiałów wyborczych sejf został zamknięty; komisja nie mogła wyjąć z niego reszty materiałów" - relacjonował sędzia. Jak dodał, szybka pomoc straży pożarnej rozwiązała ten problem. "Incydent nie miał wpływu na prace komisji" - dodał.

PKW poinformowało również, że dotychczas w wybory zaangażowanych zostało 17 408 policjantów. Liczba użytych pojazdów służbowych wyniosła 7 398, a psów policyjnych - 83.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych, w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza