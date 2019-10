- Odpłatność ryczałtowa dla pacjenta za Valcyte wynosi 3 zł 20 gr, jeśli został przepisany zgodnie ze wskazaniem w wykazie refundacyjnym - powiedział w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski, pytany o zamieszanie wokół paragonu na ten lek. Małgorzata Kidawa-Błońska uważa z kolei, że paragon był prawdziwy.

Zdjęcie Borys Budka /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Borys Budka opublikował na Twitterze post: "Oto paragon hańby tego rządu. Ponad 2000 zł dla dziecka po przeszczepie, które rodzice muszą wydać tylko dlatego, że ten rząd zamiast dofinansować służbę zdrowia woli wydawać na nagrody dla swoich ministrów". Budka przedstawił ten paragon także podczas debaty w TVP we wtorek wieczorem.

Na paragonie (noszącym datę 30 września br.) jest lek Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego; kwota opiewa na 2028 zł 36 gr. (dwa opakowania po 1041 zł 18 gr).

Odpowiedź ministra zdrowia

"Chcę potwierdzić, że jest to lek na ryczałt, który można stosować w ciągu 100 dni od przeszczepu, a 200 dni w przypadku szczególnym - przeszczepu nerki. Jest to lek za 3,2 zł. To lek na ryczałt dla wszystkich zgodnie z rejestrem" - powiedział dziennikarzom minister Szumowski.

Zakres wskazań objętych refundacją to m.in. zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej; zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutyczne.

Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją to m.in. zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej.

Kidawa-Błońska: Paragon był prawdziwy

O wykorzystanie paragonu w debacie w TVP Kidawa-Błońska była pytana na konferencji prasowej w Kielcach. "To jest pierwsze pytanie - dlaczego ten lek przez tyle miesięcy był objęty tak wysoką podwyżką? Dlaczego z kilku złotych jego cena wzrosłą na kilkaset złotych? Po drugie - dlaczego dano refundację miesiąc temu, przed samymi wyborami i dlaczego ten lek nie jest dostępny dla wszystkich pacjentów chorych na raka, tylko dla dzieci i tylko do 110 dni?" - podkreśliła wicemarszałek Sejmu.

Jak dodała, "po 110 dniach brania tego leku rodzice musza płacić pełną kwotę za ten lek". "Cena (refundowana) dotyczy tylko dzieci i tylko jeśli go przyjmują przez 110 dni, potem rodzice muszą zapłacić pełną kwotę" - stwierdziła Kidawa-Błońska.

Zapewniła, że pokazany przez Budkę paragon "był paragonem prawdziwym". Zaznaczyła, że za ten lek "zapłacono tego dnia tyle pieniędzy". "Rzeczywiście ten lek od miesiąca jest refundowany dla dzieci do 110 dni i to jest też prawda. Paragon z wczoraj był prawdziwy dla osoby, która potrzebowała ten lek, ale nie mieściła się w tej kategorii - dziecka i 110 dni. Borys Budka mówił prawdę" - zapewniła wicemarszałek Sejmu.