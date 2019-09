Partia Zieloni przedstawiła w piątek dziesięć postulatów, z którymi idzie do wyborów parlamentarnych. Wśród nich znalazły się m.in. tania energia odnawialna, czyste powietrze, zapobieganie cierpieniu zwierząt, świadome macierzyństwo, poprawa sytuacji w służbie zdrowia oraz równość małżeńska.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, Barbara Nowacka, przewodnicząca partii Zieloni Małgorzata Tracz i Kamila Gasiuk-Pihowicz

Kandydaci Partii Zielonych startują w wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej. W piątek na konferencji prasowej przedstawili dziesięć postulatów, z którymi idą do tych wyborów.

Pierwszym z nich jest tania energia odnawialna. Zieloni chcą stworzyć sieci energetyczne na dachach domów bądź spółdzielni mieszkaniowych, które będą oparte na odnawialnych źródła energii. "Chcemy, żeby wszędzie był dostęp do energii z wiatru i słońca" - podkreślała Miłka Stępień, kandydująca z drugiego miejsca w Koninie.

Poszczególne punkty programu zaprezentowali inni kandydaci Zielonych, startujący z list KO: Małgorzata Tracz ("dwójka" we Wrocławiu), Urszula Zielińska (Warszawa), Arkadiusz Gmurczyk (Płock), Krzysztof Rzyman (Warszawa II), Magdalena Gałkiewicz (Łódź), Sylwester Jankowski (Toruń), Artur Mazur (Kraków), Piotr Malich (Bydgoszcz), Kuba Bilski (Piotrków Tryb).

"Czyste powietrze"

Zieloni chcą m.in. wprowadzić prawdziwy i skuteczny program "Czyste powietrze". Jak poinformowali, przewidują przeznaczyć na niego 150 mld złotych. W ramach tego programu - jak zapowiadają - będą walczyć z emisjami z silników spalinowych, wprowadzą dopłaty oraz ulgi podatkowe przy zakupie samochodów elektrycznych.

Apelują też o sadzenie więcej drzew. Zapowiadają powiększenie parków narodowych o 300 procent oraz zasadzenie miliona nowych hektarów lasów. Kolejnym ich postulatem jest zmniejszenie liczby śmieci. Aby to uczynić chcą wprowadzić przepisy, które urzeczywistnią opłaty, związane z wprowadzonymi na rynek opakowaniami. Chcą również wprowadzić kaucje na butelki nie tylko szklane, ale też plastikowe.

Zieloni postulują również o zapobieganie cierpieniu zwierząt. W związku z tym zapowiadają ograniczenie hodowli przemysłowych zwierząt; powołanie rzecznika praw zwierząt i wprowadzenie programu walki z bezdomnością zwierząt.

Świadome macierzyństwo

Jednym z postulatów Zielonych jest też - świadome macierzyństwo. W tym zakresie chcą, by polskie kobiety miały dostęp do bezpiecznego i legalnego zabiegu przerywania ciąży do 12 tygodnia. Zapewniają też kobietom dostęp do bezpłatnej i ogólnodostępnej antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej.

Zieloni chcą ustalić wysokość płacy minimalnej na poziomie 50 procent średniej krajowej oraz stworzyć program wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Służba zdrowia i edukacja

Kolejnym postulatem jest poprawa sytuacji w służbie zdrowia. Zieloni chcą radykalnie skrócić kolejki do lekarzy specjalistów, nawet o 70 procent; zwiększyć liczbę rezydentur oraz zapewnić godziwe wynagrodzenie by wyhamować odpływ wykształconych specjalistów za granicę.

W programie Zielonych jest też edukacja. W tej dziedzinie chcą oni podnosić płace nauczycieli stażystów do przynajmniej średniej krajowej; chcą też wprowadzić nowy przedmiot - ekologię do polskich szkół.

Ostatnim postulatem Zielonych jest równość małżeńska. Chcą oni m.in. zatrzymać nagonkę wobec osób LGBT poprzez wprowadzenie do kodeksu karnego zapisu o przestępstwach motywowanych homofobią i trasfobią; zapowiadają również wprowadzenie ustawy o uzgodnieniu płci.

"Jesteśmy gwarantem"

Współprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz mówiła w piątek na konferencji prasowej, że przedstawione postulaty od zawsze są w programie tej partii. "Jesteśmy gwarantem i będziemy jako Zieloni w Sejmie gwarantem, tego, że te postulaty będą realizowane. Wystawiamy najlepszą drużynę, zieloną drużynę, najlepszych kandydatów i kandydatki w całej Polsce. I oni zarówno w kampanii wyborczej, jak i potem w przyszłym parlamenencie będą walczyć o to, by dziesięć naszych zielonych postulatów było realizowanych" - podkreśliła Tracz.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.