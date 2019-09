- Lider PO Grzegorz Schetyna nie zna "szóstki Schetyny", podobnie jak liderzy list wyborczych Koalicji Obywatelskiej - ocenił w piątek europoseł PiS Patryk Jaki. Schetynę skrytykowały też struktury PiS, zarzucając mu m.in. składanie obietnic bez pokrycia.

"Szóstka Schetyny" to zarys programu Koalicji Obywatelskiej, który szef PO zaprezentował w podczas lipcowego Forum Programowego w Warszawie. Składają się na nią propozycje zmian w obszarach: "wolności i demokracji", "przyjaznej szkoły", "czystego powietrza i wody", programy "wyższa płaca" oraz "europejska ochrona zdrowia", a także program dla seniorów. Schetyna opowiedział się także wówczas za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę oraz związkami partnerskimi.

Politycy PiS skrytykowali Schetynę po czwartkowym wywiadzie Schetyna dla Radia Zet. Lider PO został poproszony o przypomnienie, jakie propozycje i obietnice znajdują się w tzw. "szóstce" Schetyny.

"Szóstka" Schetyny

Schetyna pytany o pierwszy mówił, że to akt odnowy demokracji, czyli systemie, który "ma spowodować powrót do państwa prawa". Jako drugi punkt wymienił służbę zdrowia. Dalej lider PO mówił, że trzeci punkt to "na pewno jest smog, zmiany klimatyczne, wszystko co jest związane ze środowiskiem, z czystą energią". Pytany o czwarty punkt powiedział, że "to jest na pewno szkoła, która musi być dobrze zorganizowana, to są kwestie podwyżki dla nauczycieli".

Lider PO pytany o piąty punkt powiedział: "w piątym punkcie powiedziałbym o tym wszystkim co, o służbie zdrowia bym jeszcze (powiedział)". Na uwagę, że służba zdrowia była już w poprzednim puncie, podkreślił, że powiedziałby w piątym punkcie o onkologii, ponieważ "dzisiaj rak jest największym mordercą i największym zagrożeniem". W szóstym punkcie lider PO powiedział o samorządzie i o finansach, czyli "mocnym postawieniu na podparcie finansowe samorządów".

Komentarz Patryka Jakiego

Patryk Jaki ocenił jednak, że Schetyna nie zna swoich propozycji. "Schetyna nie zna 'szóstki Schetyny', potem kolejni liderzy list POKO też nie znają tych sześciu najważniejszych tez swojego programu. Władza jako cel sam w sobie. Prywatyzacja i oligarchizacja Polski" - napisał na Twitterze europoseł PiS.

Do wpisu Jaki dołączył krótki fragment rozmowy ze Schetyną w Radiu Zet. Ten sam fragment i równie krytyczne wypowiedzi na temat lidera PO zamieścili na Twitterze inni politycy PiS m.in. Dominik Tarczyński oraz wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

"Puste Obietnice"

Schetynę skrytykowały także lokalne struktury PiS. "Grzegorz Schetyna w Gosc_RadiaZET przedstawia "Sześciopak Schetyny". Miesiąc do wyborów, a przewodniczący partii nie zna swojego programu. Wiecie państwo, dlaczego tak jest? Bo to tylko Puste Obietnice, bez pokrycia, wymyślone na czas kampanii. Nie dajcie się oszukać KO!!!" - napisało opolskie PiS na Twitterze.

Łódzkie PiS skomentowało: "Hej #KoalicjaObciachu - czy do 13 października G. Schetyna zdąży nauczyć się swojej szóstki (to tylko... 6 punktów... ). Bo to WSTYD i OBCIACH nie znać własnego programu".

Pomorski PiS również napisało, że "Grzegorz Schetyna nie zna szóstki Schetyny". "Podpowiadamy 3 punkt to 'europejska służba zdrowia' a 5 punkt to 'przyjazna szkoła' Co za kompromitacja. szok‼".