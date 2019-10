35-letni mężczyzna w Nowym Tomyślu (woj. wielkopolskie) zerwał w sobotę 13 plakatów wyborczych rozwieszonych na płocie. Z kolei w woj, mazowieckim nieznany sprawca nakleił na baner jednego z kandydatów plakat innej osoby. Do incydentów doszło także w województwach pomorskim i podkarpackim.

W sobotę w nowym Tomyślu 35-letni mężczyzna zerwał 13 rozwieszonych na płocie plakatów.



Z informacji przekazanych przez rzecznika wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzeja Borowiaka wynika, że mężczyzna zerwał materiały wyborcze około godz. 13.

Policjanci zakwalifikowali to zachowanie jako złamanie art. 67 Kodeksu Wykroczeń i ukarali 35-latka 150 zł mandatem. To pierwszy incydent dotyczący naruszenia ciszy wyborczej w Wielkopolsce.

Mandatem została także ukarana osoba, która w sobotę rano w Kartuzach również zerwała plakat wyborczy. O incydencie poinformowała Renata Legawiec z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Kolejne incydenty

Do zakłócenia ciszy wyborczej doszło też w powiecie makowskim (woj. mazowieckie). Nieznany sprawca nakleił na baner jednego z kandydatów plakat innej osoby - poinformowała rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.

Podkarpacka policja szuka osoby, która w nocy z piątku na sobotę w Krośnie rzuciła farbą w szybę sklepową, na której, po wewnętrznej stronie, znajdował się plakat jednego z kandydatów do Sejmu - powiedziała zecznik podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel.

Dodała, że farba częściowo zasłoniła plakat wyborczy.

"Do zdarzenia doszło w nocy, nie wiemy, o której dokładnie godzinie. Nieznany dotąd sprawca rzucił farbą w wystawę sklepu przy ul. Krakowskiej. Na szybie, po jej wewnętrznej stronie, przyklejony był plakat wyborczy" - poinformowała rzecznik.

Cisza wyborcza

W niedzielę od 7.00 do 21.00 w Polsce odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów.

Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21.00 W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz kandydatów. Zakaz obowiązuje też w internecie. Za złamanie ciszy grozi nawet 1 mln zł grzywny.