"W ciągu czterech lat podnieśliśmy nakłady na kulturę o 34 proc. w całym kraju" - ogłosił w sobotę w Łodzi na konwencji PiS wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński. Takiego zwrotu, takiej dynamiki nigdy w Polsce nie było - podkreślił.

Zdjęcie Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas konwencji w Łodzi /Roman Zawistowski /PAP

Z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odbywa się w sobotę w Łodzi konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jest ona pierwszą z serii konwencji tematycznych i poświęcona została szeroko rozumianemu wsparciu dla rodzin.

Reklama

"Cechą tego naszego modelu, który realizujemy już od czterech lat i będziemy go dalej, mam nadzieję, realizowali, jest konieczność podtrzymania i skorzystania z zasobów polskiej tożsamości i kultury, wartości chrześcijańskiej, systemu wartości, który jest systemem wartości dla nas podstawowych - wolność, godność, solidarność" - mówił Gliński.

Ocenił, że "tutaj też jest wielka rola rodziny". "To rodzina podtrzymuje często te wartości, to wspomniana przeze mnie polska wieś, ale także każda polska rodzina to jest to miejsce, gdzie te wartości są kultywowane, dlatego też bardzo silnie, od kilku lat inwestujemy w polską kulturę i w polską tożsamość" - zwrócił uwagę minister kultury.

"Jestem dumny, że mogą w Łodzi powiedzieć, że podnieśliśmy nakłady na kulturę w Polsce o 34 proc. w całym kraju w ciągu czterech lat. Takiego zwrotu, takiej dynamiki nigdy w Polsce nie było" - ogłosił szef MKiDN.

Dodał, że w Łodzi zostało zainwestowane 40 mln złotych "w kulturę polską i polską tożsamość, żeby rozwijać wspaniałe instytucje kultury". "Dbamy o polską kulturę, bo w tym jest interes Polski, interes polskich rodzin" - ocenił Gliński.