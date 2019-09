Podczas konwencji wyborczej w Opolu Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło "piątkę dla zdrowia". Wśród propozycji znalazły się: wzrost nakładów, Fundusz Modernizacji Szpitali, pakiet badań kontrolnych dla każdego Polaka, koordynowana opieka nad seniorami i osobami niesamodzielnymi w każdym powiecie oraz miliard złotych na najnowocześniejsze centrum onkologii w Europie.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki /Stefan Maszewski /Reporter

W sobotę po godz. 11 w Opolu rozpoczęła się konwencja tematyczna PiS, poświęcona służbie zdrowia.

"My mamy wizję państwa, nie z dykty, nie państwa teoretycznego, nie państwa, które ma ciągłą niemożność. My chcemy państwa silnego, państwa sprawczego, państwa, które się opiekuje i dba o godność każdego człowieka, nie tylko tego z dużych ośrodków i wielkich miast, ale z małych miejscowości, średnich miast i z każdej wsi" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.



"Dla nas państwo nie może być bezdusznym aparatem. (...) Państwo ma być oparte o wartości, o rodzinę. (...) Jesteśmy wiarygodni, realizowaliśmy to, co deklarowaliśmy" - podkreślał.



Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.