PiS przegrywa w sądzie w trybie wyborczym z Mniejszością Niemiecką

Sąd Okręgowy w Opolu zakazał Komitetowi Wyborczemu PiS rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat rzekomej odpowiedzialności koalicji PO-Mniejszość Niemiecka-PSL za likwidację SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

Zdjęcie PiS; zdj. ilustracyjne /Wojciech Stróżyk /Reporter

Sprawa dotyczyła ruchomego banera, na którym zamieszczono zdjęcia marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły (jednocześnie szefa opolskiej PO) i wicemarszałka województwa Romana Kolka (kandydującego z listy KWW Mniejszość Niemiecka do Senatu) obok informacji, że koalicja "Platforma Obywatelska - Mniejszość Niemiecka-Polskie Stronnictwo Ludowe likwiduje Szpitalny Oddział Ratunkowy" w podlegającym samorządowi Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.



Wniosek do sądu o wydanie zakazu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, przepadek kontrowersyjnego banera, zamieszczenie przeprosin w mediach i na banerze o rozmiarach 2 na 5 metrów umieszczonych w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego skierował w trybie wyborczym wicemarszałek Roman Kolek.

Przed sądem przypomniał, że szpital jest spółką prawa handlowego, kierowaną przez jednoosobowy zarząd, który samodzielnie podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z NFZ na prowadzenie SOR z końcem stycznia 2020 roku ze względu na brak możliwości spełnienia wymogów nowego zarządzenia ministra zdrowia.

Reprezentujący stronę pozwaną mecenas wniósł o oddalenie pozwu twierdząc, że słowo "likwiduje", należy rozumieć jako ocenę niedostatecznych działań ze strony władz województwa na rzecz utrzymania działalności szpitalnego SOR-u.

W piątek sąd przyznał rację wicemarszałkowi Kolkowi i przychylił się do jego wniosku. Postanowienie nie jest prawomocne. W rozmowie z PAP pełnomocnik pozwanego zapowiedział złożenie apelacji.

Zgodnie z artykułem 111 Kodeksu wyborczego, wniosek złożony w trybie wyborczym do Sądu Okręgowego musi być rozpatrzony w ciągu 24 godzin. Strony postępowania mają prawo do złożenia zażalenia na postanowienie do sądu apelacyjnego. Ten ma kolejne 24 godziny na wydanie ostatecznej decyzji. W przypadku nakazania przeprosin, ich publikacja powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 48 godzin.