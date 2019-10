Prawo i Sprawiedliwość złożyło kolejne wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Chodzi o ponowne przeliczenie głosów w 4 okręgach w wyborach do Senatu - nr 12, 95, 96 i 92 - przekazał Krzysztof Sobolewski, szef komitetu wykonawczego PiS. Są to okręgi w Toruniu, Koninie oraz dwa okręgi w Kaliszu.

Protesty dotyczą senackich okręgów wyborczych: 12 - Toruń, 92 - Konin oraz 95 i 96 w Kaliszu.

W okręgu nr 12 - Toruń kandydatem na senatora z ramienia Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości był Andrzej Tadeusz Mioduszewski, który otrzymał 50 168 głosów, co przełożyło się na 37,43 proc. poparcia.

W okręgu nr 92 - Konin, kandydatem PiS był Robert Kazimierz Gaweł. Uzyskał on 75 413 głosów (40,90 proc. poparcia).

Łukasz Mikołajczyk był kandydatem PiS w okręgu nr 95 - Kalisz. Otrzymał 77 780 głosów (49,27 proc. poparcia).

W okręgu nr 96 - Kalisz, PiS reprezentował Andrzej Franciszek Wojtyła, który uzyskał 70 993 głosy (49,45 proc. poparcia).

Wcześniejsze wnioski

Wcześniej PiS złożył wnioski, w których domaga się ponownego przeliczenia głosów w dwóch okręgach w wyborach do Senatu: nr 75 (Katowice) i nr 100 (Koszalin).

W okręgu nr 75 do Senatu została wybrana wiceprezeska partii Wiosna Gabriela Morawska-Stanecka (KW SLD). Poparło ją 50,93 proc. głosujących. Jej kontrkandydat, senator minionej kadencji, Czesław Ryszka (PiS) otrzymał poparcie 49,07 proc. wyborców. Na Gabrielę Morawską-Stanecką głosowały 64 172 osoby, a na Czesława Ryszkę 61 823 wyborców.

W okręgu nr 100 senacki mandat zdobył poseł PO Stanisław Gawłowski, startujący jednak z własnego komitetu. W okręgu obejmującym powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki i Koszalin, Gawłowski zdobył 44 956 głosów i uzyskał poparcie na poziomie 33,67 proc. O mandat senacki w okręgu nr 100 z Gawłowskim rywalizowało dwóch kandydatów. Krzysztof Nieckarz z PiS uzyskał 44 636 głosów (33,43 proc.). Drugim kontrkandydatem Gawłowskiego był lekarz Krzysztof Berezowski (KWW Niezależny - K.Berezowski). Na niego zagłosowało 43 933 wyborców (32,90 proc.).



Walka o Senat

PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie. Koalicja Obywatelska - 43 mandaty, PSL - trzy, a SLD - dwa. W Senacie zasiądą także startujący z własnych komitetów: obecna senator niezależna Lidia Staroń, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, b. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz b. sekretarz generalny PO i b. wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

W Senacie dzięki tzw. paktowi senackiemu opozycji udało się zdobyć większość - 51 mandatów. "Pakt senacki" to porozumienie, które zawarły latem: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), "Lewica" (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach "Paktu" w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora.