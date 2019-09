PKW podjęła uchwałę w sprawie kart do głosowania

W tegorocznych wyborach do Sejmu w całym kraju będzie obowiązywała jednostronicowa karta do głosowania - poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Uchwałę w tej sprawie podjęła w poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza.

Zdjęcie Państwowa Komisja Wyborcza /Mateusz Grochocki/East News /East News

Początkowo Komisja skłaniała się ku temu, by w zależności od wielkości okręgu wyborczego i liczby zarejestrowanych list kandydatów, karta do głosowania miała postać karty jednostronicowej lub broszury.

Karta do głosowania miała mieć formę broszury: w małym okręgu, gdyby zarejestrowano w nim więcej niż 10 list kandydatów, oraz w dużym okręgu, gdyby zarejestrowano w nim więcej niż 6 list kandydatów. Małe okręgi - jest ich 32 - to takie, w których wybiera się od 7 do 12 posłów, a w dużych, których jest 9, wybiera się od 13 do 20 posłów.

W poniedziałek PKW zdecydowała jednak, że we wszystkich okręgach 41 okręgach w wyborach do Sejmu karta do głosowania będzie miała formę jednostronicową, gdyż - jak poinformowała PAP szefowa KBW - nigdzie nie będzie więcej niż 7 list kandydatów, nawet biorąc pod uwagę, że są jeszcze odwołania od decyzji ws odmowy rejestracji list.

"Nie mamy delegatury, w której byłoby więcej niż siedem list zgłoszonych, nawet gdyby wszyscy uczestniczyli w wyborach, więc poszerzyliśmy trochę tę kartę i również w tych dużych okręgach będą jednokartkowe" - powiedziała Pietrzak.

W związku z tym - dodała - "w całym kraju będziemy mieć jednokartkowe karty do głosowania". "Dla tych kilku okręgów zwiększyliśmy rozmiar karty i wszystko wtedy zmieści się na jednej stronie" - powiedziała szefowa KBW.

W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybiera się 7 posłów jest Częstochowa, zaś największym Warszawa - tu do zdobycia jest aż 20 mandatów.

Nazwiska kandydatów do Senatu znajdą się na karcie w formie pojedynczej kartki. Senatorowie wybierani są w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych.