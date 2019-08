PKW zarejestrowała dotychczas 31 komitetów wyborczych

PKW zarejestrowała w poniedziałek kolejne 8 komitetów, które będą mogły wystawić kandydatów w jesiennych wyborach parlamentarnych. W sumie są to już 31 komitety wyborcze.

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kolejne 8 komitetów. Są to: KW Jedność Narodu, KW Polska Lewica, KW Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP, KWW Konfederaci Razem, KWW Jedna Polska - Ruch Oddolny, KWW Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KWW Patrioci i Samorządowcy (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu) oraz KWW Przywrócić Prawo (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu).

Komisja wezwała do usunięcia wad komitety: KWW #R Revolution, KW Partia Kierowców, KW Polskiej Partii Ochrony Zwierząt oraz KW Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów.

Wcześniej PKW zarejestrowała 23 komitety wyborcze, z czego 18 to komitety partyjne: KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Odpowiedzialność, KW Zgoda, KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów, KW II Rzeczpospolita Polska, KW Normalny Kraj, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, KW Prawica, KW Samoobrona, KW Ślonzoki Razem (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KW Unia Polityki Realnej, KW Wolni i Solidarni, KW Związku Słowiańskiego, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca, KW Narodowego Odrodzenia Polski (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KW Alternatywa Społeczna.

Komisja zarejestrowała jeden komitet koalicyjny - KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.

Zarejestrowane zostały również 4 komitety wyborców: KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, KWW Bezpartyjni Polacy, KWW Mniejszość Niemiecka, KWW Rafała Komarewicza (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu).

PKW przyjmuje zgłoszenia o utworzeniu komitetu do 26 sierpnia.

Komitet wyborczy mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.