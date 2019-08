PKW: Zgłoszono siedem komitetów wyborczych

Do tej pory do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło siedem zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych. Dokumenty do rejestracji komitetów złożyły m.in.: Koalicja Obywatelska, Lewica i Bezpartyjni Samorządowcy - poinformowała PKW.

Zdjęcie Państwowa Komisja Wyborcza /Mateusz Grochocki/East News /East News

Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5 proc. próg wyborczy w skali kraju; próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Termin na złożenie do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego upływa zgodnie z kalendarzem wyborczym 24 sierpnia, a ponieważ jest to sobota, zatem w praktyce do poniedziałku 26 sierpnia jest czas na złożenie takiego zawiadomienia.

Siedem zgłoszonych komitetów

W poniedziałek PKW przekazała, że dotychczas do Komisji trafiło siedem zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych. Są to: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (KW Lewica), Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy, Komitet Wyborczy Zgoda, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI, Komitet Wyborczy Odpowiedzialność.

Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym, PKW w terminie trzech dni od złożenia zawiadomienia, decyduje o jego przyjęciu. Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w ciągu trzech dni. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Podpisy pod listami kandydatów

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija we wtorek 3 września.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.