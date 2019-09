Wybory parlamentarne już za kilkanaście dni. Jak politycy chcą zmienić kraj? Interia, RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna" zapraszają na serię debat wyborczych "Po prostu Polska" z udziałem polityków z największych ugrupowań. W poniedziałek 30 września porozmawiamy o gospodarce.

Na cykl debat wyborczych zapraszamy co tydzień w poniedziałek. Transmisja tuż po godzinie 18:00 w Interii oraz na antenie RMF FM i stronach rmf24.pl i dziennik.pl. Będziemy rozmawiać z przedstawicielami największych ugrupowań startujących do Sejmu.

Debata będzie się składać z czterech części. Po pierwszej, kilkunastominutowej dyskusji na antenie RMF FM, przeniesiemy się do internetu. Zaproszenia do programu "Po prostu Polska" trafiły nie tylko do obecnych ministrów, ale także do polityków opozycji, którzy mieliby odpowiadać za poszczególne ministerstwa.

Co ważne, także i Wy możecie mieć swój udział w debacie. Czekamy na pytania do polityków. W Waszym imieniu zada je podczas jednego z segmentów debaty reporter RMF FM. Platformę do zadawania pytań znajdziecie poniżej.

Każda z debat ma swój temat przewodni. W najbliższy poniedziałek porozmawiamy o gospodarce.

Swój udział w organizowanej przez nas dyskusji, potwierdzili:

Koalicja Obywatelska - Izabela Leszczyna

Prawo i Sprawiedliwość - Leszek Skiba

PSL - Stanisław Tyszka

Lewica - Dariusz Standerski

Konfederacja - Sławomir Mentzen

Poniedziałkową debatę poprowadzą Marcin Zaborski i Krzysztof Berenda z RMF FM oraz Grzegorz Osiecki z "Dziennika Gazety Prawnej".

Twój udział w debacie: