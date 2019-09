Patryk Jaki wspiera wybranych kandydatów PiS, a swoich działań nie konsultuje ze sztabem wyborczym. "Jaki chce zostać czwartym koalicjantem - wprowadzić tylu posłów, by zdobyć pozycję zbliżoną do Ziobry i Jarosława Gowina" - czytamy w serwisie internetowym tygodnika "Polityka".

Zdjęcie Patryk Jaki /Beata Zawrzel /Reporter

Według Wojciecha Szackiego z "Polityki" były wiceminister sprawiedliwości a obecnie europoseł Patryk Jaki na własną rękę angażuje się w kampanię około dziesięciu wybranych kandydatów PiS, zazwyczaj startujących z odległych miejsc na listach.



W większości należą oni do Solidarnej Polski, ale można ich nazwać jakistami, bo nie orientują się na Zbigniewa Ziobrę, ale właśnie na Jakiego. Wśród nich są m.in. wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który zastąpił Jakiego na stanowisku szefa komisji weryfikacyjnej, warszawski radny Jacek Ozdoba, czy radny PiS ze Szczecina Dariusz Matecki.



Jaki pojawia się na ich spotkaniach, zamieszcza wpisy w mediach społecznościowych, pokazuje się na banerach. O swoich działaniach nie uprzedza sztabu wyborczego partii.



"Tę grupę łączy nie tylko bliskość do Jakiego, lecz także młody wiek i poglądy. Jaki zapewnił im zresztą coś w rodzaju platformy ideowej. Ogłosił na Facebooku 'Siedem zobowiązań nowego pokolenia w polityce'" - czytamy w serwisie polityka.pl.



"Uniezależnił się od Kaczyńskiego, uniezależnił się od Ziobry. Pracuje na siebie" - mówi w rozmowie z "Polityką" polityk z Nowogrodzkiej.



Politycy PiS mają patrzeć z niepokojem na działalność jakistów.



"O Jakim dużo się też mówiło na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Jeden z moich rozmówców uznał wręcz, że Jaki chce zostać czwartym koalicjantem - wprowadzić tylu posłów, by zdobyć pozycję zbliżoną do Ziobry i Jarosława Gowina" - pisze Wojciech Szacki.



Zaprzecza temu jeden z kandydatów wspieranych przez Jakiego. "O rozłamie nie ma mowy" - mówi.



