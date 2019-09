Posłowie PiS żartują na Twitterze ze Sławomira Nitrasa

"Jak mawiano o Józefie Oleksym - 'widocznie wszędzie jestem potrzebny'. Myślę, że jest to efekt mojej 4-letniej pracy w parlamencie" - powiedział w rozmowie z Interią Sławomir Nitras, pytany o przetasowania na listach KO. Słowa skomentował na Twitterze Joachim Brudziński i Jacek Sasin.

Zdjęcie Joachim Brudziński /Beata Zawrzel /Reporter

- Jak mawiano o Józefie Oleksym - "widocznie wszędzie jestem potrzebny". Może to zabrzmi nieco nieskromnie, ale myślę, że jest to efekt mojej 4-letniej pracy w parlamencie. Czuję nie tylko wsparcie dla formacji, którą reprezentuję, ale także osobiste poparcie ze strony wyborców. Dlatego pojawiło się pytanie, gdzie umieścić moje nazwisko. Wolę kandydować ze Szczecina, bo tu mieszkam i stąd jestem posłem, ale kiedy była konieczność, by wesprzeć listę w Koszalinie, to też byłem gotowy - powiedział w wywiadzie Sławomir Nitras .



Reklama

Skomentował w ten sposób zmiany, jakie nastąpiły w pewnym momencie na listach KO. W pierwszej wersji Nitras miał startować z okręgu koszalińskiego. Ostatecznie otrzymał "jedynkę" w Szczecinie.



Do słów poszła KO odniósł się Joachim Brudziński (pisownia oryginalna).



"Panie Premierze @SasinJacek poseł Nitras mówi, że jego tak jak Józefa Oleksego wszędzie potrzebują. Może poprosi Pan mieszkańców Białej Podlaskiej, (mam nadzieję,że nie będą mieli mi za złe tej prośby) żeby go przyjęli na jakiś czas? Szczecin by odetchnął!" - napisał Brudziński.



"Wątpię, by mieszkańcy Białej Podlaskiej chcieli przyjąć ten Dar Pomorza Zachodniego" - odpowiedział wywołany do odpowiedzi Jacek Sasin.



Wymianę wiadomości na temat pochodzenia posłów skomentował też Nitras:



"Pożartowali sobie chłopcy. Jeden farbowany szczecinianin spod Nowego Targu, drugi udaje, że z Białej Podlaskiej choć wszyscy wiedzą, że z Wołomina i SKOK Wołomin zna. Joachim. Dobra rada. Po swoje stępce i lodołamaczu o Szczecinie lepiej już się nie wypowiadaj" - napisał polityk KO.

"Pozdrawiam 'prawdziwego' szczecinianina spod Koszalina" - odpowiedział Nitrasowi Brudziński.

W odpowiedzi na pozdrowienia, Sławomir Nitras nieco zaostrzył ton.



"Widzę, że pan Europejczyk @jbrudzinski ma stosunek do swoich wyborców spod Koszalina taki jak pan @MorawieckiM o mieszkańcach Żuław. Buta i arogancja to wasze drugie imię towarzysze z PiS" - napisał Nitras.

"Ja swoich nawet najbardziej zajadłych oponentów politycznych nie atakuje za to gdzie się urodzili. Nie licytuje się też z nimi na swój szczeciński patriotyzm, bo w przeciwieństwie do "pokornego" pana posła wiem, że nie miejsce urodzenia świadczy czy kocha się #Szczecin" - odpowiedział Brudziński.