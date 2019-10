To jest kompletny chaos. Mamy do czynienia z bardzo dużym zamieszaniem i pomieszaniem programów, brakiem konsekwencji - w ten sposób premier Mateusz Morawiecki ocenił w TVP w czwartek działania opozycji.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki //Łukasz Gągulski /PAP

Szef rządu był w czwartek wieczorem gościem TVP. Pytany o deklarację Sławomira Neumanna (PO-KO), dotyczącą ewentualnej powyborczej koalicji PO z Konfederacją Wolność i Niepodległość, z której w czwartek Neumann się wycofał, premier ocenił, że "to jest chaos. Koalicja chaosu". Jak dodał, "jedni z drugimi mówią, że raz będą zawiązywali koalicję w przypadku zwycięstwa, potem się odżegnują od tego". Morawiecki stwierdził, że jest to "kakofonia" i "dysharmonia różnych głosów".

"My jesteśmy obozem politycznym, który jednoznacznie pokazuje to, co chce zrobić. Idzie za nami wiarygodność, potwierdzenie tego, konsekwencja w realizacji naszych programów i skuteczność" - powiedział o PiS premier. Wskazał tu starania rządu dotyczące objęcia przez Janusza Wojciechowskiego teki unijnego komisarza ds. rolnictwa. "Pokazaliśmy czym jest skuteczność w praktyce" - podkreślił Morawiecki.

Premier ocenił, że Koalicja Obywatelska jest ugrupowaniem, które charakteryzuje się daleko posuniętą skrajnością poglądów w wielu sprawach. "Mamy taki głos, że KO chce iść razem z Konfederacją, dziś się od tego odżegnują, jeden z byłych prezydentów najpierw popiera jedną partię, później przeskakuje na drugą (...), to jest kompletny chaos, mamy tu do czynienia z bardzo dużym zamieszaniem i pomieszaniem programów, a więc brakiem konsekwencji" - ocenił szef rządu.

W środę w Polsat News Sławomir Neumann pytany, czy PO byłaby gotowa utworzyć rząd z Konfederacją, odparł: "Myślę, że można sobie wyobrazić zbudowanie rządu ratunku narodowego, który by przeprowadził Polskę przez najbliższe miesiące, odbudował w Polsce demokrację i doprowadził do tego, że ludzie, którzy łamią konstytucję i praworządność, zostaną odsunięci".

W czwartek jednak odciął się od swoich słów na Twitterze. "Po wyborach w Sejmie powstanie większość KO, Lewica i PSL. Wierzę w to. Wspólnie będziemy naprawiać Polskę. Nie po drodze nam jest z Konfederacją. To nie nasze wartości ani program. I nie będzie z nią żadnych koalicji" - napisał.

Jeden z liderów Konfederacji Robert Winnicki skomentował: "Pan Neumann niech szuka kolegów w Tczewie, w Konfederacji ich nie znajdzie. Nie będziemy budować koalicji z patologiami III RP".