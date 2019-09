- Nie mam ambicji zastępowania Mateusza Morawieckiego, chciałbym, żeby to on dalej był szefem rządu - powiedział PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Super Expressu", który ukaże się w sobotę. - Stanowisko szefa partii w zupełności mi wystarczy - dodał.

Fragmenty wywiadu zostały opublikowane w piątek na stronie internetowej dziennika.

Prezes PiS podkreślił w rozmowie z "SE", że najlepiej odnajduje się w funkcji szefa partii. "Tu się najlepiej odnajduję. I nie mam ambicji zastępowania Mateusza Morawieckiego, bo chciałbym, żeby to on był dalej szefem rządu" - powiedział Kaczyński.

"Pan Mateusz Morawiecki jest świetnym premierem, wyjątkowo zdolnym człowiekiem obdarzonym nieprawdopodobną odpornością fizyczną i psychiczną. Wie pan, po naszej partii krąży taki żart: co by wyszło, gdyby ktoś mający brzydkie intencje naciął brzytwą rękę pana premiera? Przewody! (śmiech). Mateusz Morawiecki świetnie daje sobie radę w kontaktach międzynarodowych i nie ma żadnego powodu, żeby go zmieniać. Ja na żadne funkcje nie poluję. Stanowisko szefa partii w zupełności mi wystarczy, marzyłem o nim od młodzieńczych lat, nawet nie chcę mówić jak młodzieńczych" - dodał prezes PiS.